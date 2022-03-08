Türkiye Gazetesi

Survivor 2022 All Star, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü ve Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Alpay Kazan, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan Acun Ilıcalı, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaparak, "Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan" mesajını yayınladı. Cenaze için çekimlere katılmadan apar topar Dominik’ten Türkiye’ye dönen Ilıcalı, dün akşamki konseyde yoktu.

ALPAY KAZAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşlarından biri olan Alpay Kazan için dün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Ilıcalı duygusal anlar yaşadı. Kazan, cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Esat Yontunç, Alpay Kazan, Acun Ilıcalı, İrem Kanan

MURAT CEYLAN: AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan ada konseyinin sunuculuğunu Murat Ceylan yaptı. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Murat Ceylan, ölüm haberini yarışmacılara verirken konuşmakta zorlandı.

Ünlü sunucu konuşmasında, “Ekibimizden, ailemizden çok değerli biri, canımız parçamız bizden koptu. Bir süredir boğuştuğu amansız hastalığa maalesef Alpay abimiz yenik düştü. Bugün ben de sınanıyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ayakta durmakta güçlük çekiyorum, kelimeleri seçemiyorum. Alpay abi şahsım adıma çocukluğumdan beri tanıdığım, bana abilik yapan biriydi. Sizler de yakından tanıyordunuz, çoğunuzun anıları vardı" ifadelerini kullandı.

YARIŞMACILAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Murat Ceylan'ın üzücü haberi vermesinin ardından yarışmacılar da gözyaşlarını tutamadı. Annesini kanserden kaybeden Merve Aydın, konseyde duygusal anlar yaşadı. Kanserden nefret ettiğini söyleyen Aydın, Alpay Kazan’ın ailesine sabır diledi. Diğer yarışmacılar da gözyaşlarına hakim olamayarak üzüntülerini dile geçirdi.

Hakan Hatipoğlu acı haberi verdi! Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti Acun Medya Genel İdari Koordinatörü ve Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Alpay Kazan hayatını kaybetti. Acı haberi ise Hakan Hatipoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.