Türkiye Gazetesi

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, son olarak Alef isimli dijital projede rol almıştı. İmirzalıoğlu farklı projeler geldiğini ve değerlendirme süreci içinde olduğunu söylemişti. Ünlü oyuncu yeni bir dizi ile setlere geri dönme kararı aldı.

Televizyon projelerinin zorlu olduğunun belirten Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyordu. Epeydir Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programını sunan ünlü oyuncu, Disney Plus için anlaşma imzaladı.

DİZİDE DE ‘KENAN’ OLACAK

Geçtiğimiz günlerde spor salonuna girerken muhabirlere henüz netleşen bir projesinin olmadığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni bir projeye imza attığı ortaya çıktı. İmirzalıoğlu, bir süredir OGM Pictures'ın Disney Plus için hazırladığı "Gri" adlı dijital dizide rol alacak. Diziyi Taylan Biraderler yönetecek. Gri dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun karakterinin ismi de Kenan olacak.

Kenan İmirzalıoğlu’dan Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Hangisi, Yeşilçam filmlerinde genellikle 'kötü adam' karakterini canlandırmasıyla bilinen oyunculardan biri değildir?" sorusunun cevabını bilemediği için yarışmadan çekilen kadın yarışmacının Erol Taş cevabını duyan Kenan İmirzalıoğlu şaşkınlığını gizleyemeyerek "İyi ki yarışmadan çekildin" dedi.

İlk sorudan elenen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan nasihat Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de ailesiyle beraber çikolatacı dükkanlarının olduğunu ve ailesiyle beraber işlettiğini söyleyen yarışmacı, “Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?" sorusuna yanlış cevap vererek sürpriz bir şekilde elendi. Kenan İmirzalıoğlu ise elenen yarışmacıya “"İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" diyerek teselli etti.