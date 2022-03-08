Türkiye Gazetesi

2015 yılında fultbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan 3 çocuk annesi Ebru Şancı, 2. Sayfa programının konuğu oldu. Eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarla ara sıra gündem olan Şancı’nın evlilik üzerine konuşması dikkat çekti.

“BOĞASIM GELİYOR AMA YİNE DE SEVİYORUM KOCAMI”

Ebru Şancı programda şoke eden itiraflarda bulundu. Eski model, “İyi ki evlenmişim hiç pişman olmadım. Bazen evet gecenin bir yarısı kalkıp boğasım geliyor ama yine de seviyorum kocamı” ifadelerini kullandı.

“TEK ORTAK NOKTAMIZ ÇOCUK”

Şancı, programda kocasının film izlemek için oturduğunda filmi yarısından sonra açtığını söyledi. Ünlü isim konuşmasında “Fark ettim ki 8 yıllık evlilikte bir tane ortak noktamız yok. Tek ortak noktamız çocuk” diyerek espri yaptı.

“KOCAM BENİ TARTAKLIYOR, HER EVDE VAR!”

Ebru Şancı daha önce, kendi evliliğinden bahsederken "Ben kavga etmiyor muyum kocamla? Kocam beni tartaklamıyor mu? Evet, vurmuyor ama her evde var" şeklinde konuşmuştu. Aynı programda yorumculuk yapan Esin Övet ise Şancı’nın açıklamalarından sonra araya girerek "Tartaklama derken... Bu iyi bir şeymiş gibi konuşmayalım" diyerek tepki göstermişti. Şancı ise "Hayır asla... Ama her evde olan şey. Öyle kötü olarak tartaklama demiyorum" şeklinde cevap vermişti.

Ebru Şancı'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu Manken Ebru Şancı, sosyal medyadan 18 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Ebru Şancı'ya gelen mesaj şoke etti Ebru Şancı Öztürk, futbolcu eşiyle ilgili kendisine gelen mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.