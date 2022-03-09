Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında 16. sezona giren ve cuma akşamları izleyici ile buluşan Arka Sokaklar oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Reyting rekorları kıran ekranların sevilen dizisi bu kez genç bir oyuncuyu kadrosuna kattı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR KARAKTERLE SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKIYORUM”

Son olarak Azra ve Malazgirt 1071 adlı sinema filmlerindeki rolüyle dikkat çeken Aşela Demir, Arka Sokaklar’ın kadrosuna dahil oldu. Dizide örgüt üyesi Suzan karakterini canlandıracak olan Demir, "Birçok farklı rolde oynadım ama ilk defa bu kadar ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkıyorum" dedi.

Aşela Demir

AŞELA DEMİR KİMDİR?

Arka Sokaklar dizisine son olarak genç oyuncu Aşela Demir dahil oldu. 1985 İstanbul doğumlu Aşela Demir, Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Genç oyuncu daha önce Beyaz TV ekranlarında başlayan günlük İz Bırakanlar dizisinde rol aldı.

Öte yandan 2021 yılında Azra adlı sinema filminde rol alan Aşela Demir, en son 2022 yılında gösterime giren Malazgirt 1071 adlı filmde oynadı.

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