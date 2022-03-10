Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Hercai'de oynayan Feride Çetin, 2019 yılında sinema yazarı Murat Özer ile hayatını birleştirmişti. Çiftin 2020 yılında kızları Hayat dünyaya geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Özer, hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan ünlü ismin cenazesine sinema dünyasından çok sayıda yazar ve eleştirmen katıldı.

Murat Özer

Yaklaşık 2 yıldır beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü isim memleketi Sakarya’da toprağa verildi. 56 yaşındaki Murat Özer'in cenaze namazı Adapazarı ilçesinde kılındı.

CENAZEYE MESLEKTAŞLARI İLE YAKINLARI KATILDI

Oyuncu Feride Çetin ile evli ve 1 çocuk babası olan Özer, Şeker Hilal Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Emir Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Oyuncu Feride Çetin’in acı günü: Eşi Murat Özer son yolculuğuna uğurlandı