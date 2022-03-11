Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Ünlü şef paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Mehmet şef, son olarak İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışında çay keyfi yaparken fotoğrafını paylaştı ve altına “Bu karlı havada en iyisi sıcak bir çay. Çay sevmeyen de ne biliyim, var mı sevmeyen?” diye yazdı.

İşte Mehmet Şef'in o paylaşımı...

Bir süre hapis yatan Deniz Seki ise bu paylaşımın altına ilginç bir yorum yaptı. Hapisane günlerine gönderme yapan ve çay sevmediğini belirten Seki, yaptığı bu duyarla da tepkilerin odağı oldu. Ünlü şarkıcı Mehmet şefe ‘Çay sevmeyen olabilir Sayın şefim. 5 yıl boyu her gün demleyince’ cevabını verdi. Bazı kullanıcılar ise altına ‘Daha önce başka şey yerine çay içseydin değil 5 yıl 50 yıl keyifle çay içerdin’ şeklinde yorum yaptı. Deniz Seki'nin duyarına pek çok takipçi de tepki gösterdi.

Mehmet şef annesiyle videosunu paylaştı, izleyenleri gülümsetti MasterChef Türkiye yarışmasının sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından annesini ilk kez paylaştı. Ünlü şefin annesiyle olan diyalogu takipçilerini gülümsetti.

Mehmet Şef itiraf etti: Ailemden bile tepki aldım MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmaya Furkan'ın elenmesi damga vurdu! Elenen ismin belli olmasının ardından söz alan Yalçınkaya, Furkan'a "Sana bağırdığım için ailemden bile tepki aldım" dedi.