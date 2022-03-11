Türkiye Gazetesi

Seren Serengil, bugün bir canlı yayına katıldı. Ece Erken ve öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Serengil’in bu seferki açıklamaları büyük tepki çekti. Serengil katıldığı programda öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli’nin özel hayatını ifşa etti. Serengil açıklamasında “Benan Hanım'ı, mağdur gösteriyorlar Hayatında biri var” ifadelerini kullandı.

Seren Serengil

“HANIMEFENDİNİN HAYATINDA BAŞKA BİRİLERİ VAR”

Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun abisinin tekneyi üzerine geçirdiğini ve Ece Erken'in evine haciz yolladığını da iddia etti. Ayrıca Serengil “Sanki bir tek kadın acı çekiyormuş gibi gösteriliyor ama durum öyle değil. Şafak kadını kıskandığı için o eve gitmedi. O hanımefendinin hayatında başka birileri var” dedi. Seren Serengil'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Çoğu kişi aldatılan Benan Kocadereli’nin bu şekilde konuya dahil edilmesini doğru bulmadı. Bazı kullanıcılar da Kocadereli’nin özel hayatını ifşa ettiği için ünlü sunucuya kızarak tepkilerini gösterdi.

Seren Serengil açıkladı: Ece Erken’e öldürülen eşinin yakınlarından haciz şoku Söylemezsem Olmaz programının sunucusu ve Ece Erken’in yakın arkadaşı Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Erken'’n eşinin ailesi tarafından miras konusunda baskılar gördüğünü iddia etti. Serengil, Ece Erken’in evine haciz gönderildiğini söyleyerek, “Şafak'a ait tespih ve saati almışlar. Evin önündeki arabalar da alınıyor” diye konuştu.

Ece Erken, eşinin 40’ında içini döktü: Tehditler almama rağmen katillerin peşine düştüm Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası duygularını sosyal medyadan dile getirdi. Eşinin vefatının 40. gününde içini döken Erken, “"İlk günden beri tehditler almama rağmen katillerin peşine düştüm. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki yasımı sessiz sedasız yaşayayım" dedi. Eşiyle son mesajlarını da paylaşan Erken, günler sonra yaşadıklarını tüm şeffaflığı ve detaylarıyla anlattı.