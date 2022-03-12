Türkiye Gazetesi

Safiye Soyman, arkadaşı Seda Sayan’ın ısrarlarına dayanamayarak ameliyat masasına yattı. Son dönemde popüler bir uygulama olan ‘Fransız askısı’ yaptıran Soyman oldukça değişti.

Yaptırdığı operasyonla yüzünü gerdiren ve gıdısından kurtulan ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ı görenler tanımakta zorlandı. Soyman’ın bu hali takipçilerini iki böldü. Bazı takipçileri ‘Gençleşmiş’ şeklinde yorum yaparken bazıları ise ‘Eski hali daha güzeldi’ dedi.

Safiye Soyman'ın yeni hali - eski hali

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

1961 yılında Bolu’da doğdu. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kaldı. Evliliğin eşinin kumar tutkusu yüzünden sarsılan Soyman, eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlandı. Daktilo kurslarına gitti ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirdi. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışan Safiye Soyman 35 yaşında Maksim gazinosunda sahneye çıktı. Ardından şöhret basamaklarını hızla tırmandı. Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yaptı, bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu oldu. Eşi Ziya Akaröz ile 1985 yılında boşandı.

Faik Öztürk’ten Safiye Soyman için çok konuşulacak sözler Safiye Soyman ile Faik Öztürk, Konya’da bir alışveriş merkezinde etkinliğe katıldı. Çift, Mevlâna Türbesi’ni de ziyaret etti. Faik Öztürk türbe çıkışı Safiye Soyman’ın ayakkabılarını giydirirken; "Ayaklarının altını bile öperim. Ameliyat olduğumda 'Kalbimi alın, Faik'e verin' dedi.

Safiye Soyman'dan bomba itiraf Safiye Soyman, Dünya Güzellerim isimli program için gittiği Vietnam'da tavuk sanıp yanlışlıkla köpek eti yediğini itiraf etti.