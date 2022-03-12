Türkiye Gazetesi

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah’ın rol aldığı film, açılış haftasında ulaştığı seyirci sayısı ile rekor kırdı. Bergen, ilk üç günde 718 bin 43 seyirci ile 'Tüm zamanların en iyi biyografi' ve 'Tüm zamanların en yüksek drama filmi' açılışına imza attı. Başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah ise Bergen filmi için Box Office Türkiye'nin sorularını cevapladı.

“FİLMDEKİ ŞİDDETİ PEK GÖSTERMİYORUZ AMA HİSSEDİLİYOR”

Türk arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen’in hayatının anlatıldığı filmde başrolü üstlenen Farah Zeynep Abdullah, "Şiddeti hiç bu kadar yakından görmemiş, tanımamıştım. Çünkü fiziksel şiddet tespiti kolay olabiliyor. Şiddeti ele alış biçimimiz bu süreçte beni heyecanlandırdı açıkçası. Filmde çok fazla şiddet göstermiyoruz ama göstermekten ziyade hissediliyor" dedi.

Ünlü sanatçı Bergen, 15 Ağustos 1989'da Adana Pozantı'da boşandığı eşi Halil Serbest tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Bergen, vefat ettiğinde 30 yaşındaydı.

“YAŞADIĞI ACILARIN TARİFİ YOK”

Kendisini filmin senaryosunun cezbettiğini belirten Abdullah sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bir kadın anlatıyoruz. Hiçbir insan birkaç tamlamayla anlatılamaz. Beni cezbeden senaryo oldu. Daha objektif, ne olursa olsun güçlü tarafından bakılması. Çünkü yaşadığı acıların tarifi yok” şeklinde sürdürdü.

“ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIM”

Abdullah, “Bergen gibi çok tanınan bir insanı canlandırmak büyük bir sorumluluk gibi algılanabiliyor. Benim için senaryoda yazan önemli. Ben senaryoda yazılan kıza odaklandım. Bergen'in şarkılarını referans alarak, elimden geleni yapmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

BERGEN’İN HAYATI VE FİLMİN OYUNCULARI

Bergen filmi 4 Mart 2022’de vizyona girdi. Film, şarkı söyleme gücü ve yaşadıklarıyla kamuya mal olmuş bir sanatçı olan Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor.

“Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatı tüm gerçekliğiyle beyaz perdeye aktarılıyor. Şarkı söyleme gücü ve kederli yaşamıyla kamuya mal olmuş bir sanatçı olan Belgin Sarılmışer’i konu alan filmin hikâyesi, aile fertlerinin tasvibiyle, sanatçının haysiyeti gözeterek yazıldı. Bu filmde Bergen sadece kurban değil, müzisyen kudretiyle öne çıkan bir kahraman oluyor. 80’li yılların müzikal ruhunu da yansıtan film, Bergen’in unutulmaz eserlerini yeniden müzik sanatı gündemine taşıyor.

Yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı film, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaştığı filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.

Bergen’in katili Halis Serbest: Filmin Kozan’da gösterilmesi yakışık almaz Müzik dünyasının taçsız kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan film geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Bergen’i öldüren eski eşi Halis Serbest, canlı yayında bir programa katılarak film hakkında ilk kez konuştu. Serbest tehdit dolu açıklamalar yaparak "Kozan'da kalabalık bir aileyiz" dedi.

Bergen’i öldüren eşi Halis Serbest’ten şoke eden açıklama: Pişman değilim Müzik dünyasının taçsız kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan film dün vizyona girdi. Filmin yayınlanmasıyla ünlü şarkıcının acılı hayatı yeniden gündeme geldi. Bergen’i öldüren eski eşi Halis Serbest, ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı magazin programına katıldı. “Pişman değilim” diyen Serbest’in açıklamaları adeta kan dondurdu.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı: Görenler şaştı kaldı Türk arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen’in hayatının anlatıldığı filmde başrolü üstlenen Farah Zeynep Abdullah, filmin afişini sosyal medya hesabından paylaştı. Başarılı oyuncunun Bergen’e olan benzerliği görenleri şaşırttı.