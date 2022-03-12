Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencisi genç bir kız köpeklerden kaçarken hayatını kaybetmiş, bir ilkokul öğrencisi de yine sokak köpeklerinden kaçarken kamyon tarafından ezilerek ağır yaralanmıştı. Gelen üzücü haberlerin ardından sokak köpeklerinin akıbeti yeniden tartışmalara neden oldu.

Türk pop müziğinin başarılı seslerinden Yıldız Tilbe 'de, sosyal medya hesabından sokak köpekleri ile ilgili yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekti.

"HADİ ALIN EVİNİZE BİRER TANE"

Paylaşımlarında "Saldırgan köpeklere zehirli et verilsin, hepsi gebersin" diyen Tilbe, gelen tepkilere sosyal medya hesabında açtığı canlı yayın ile cevap verdi. Açıklamarının arkasında duran Tilbe, "Saldırıp insanları parçalayan hayvanlar katledilsin, infaz edilsin, insan öldüren insanlar gibi cezalandırılsın dedim. Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane. Hepsi ölecek şimdi soğukta sokakta. Bir bakmışsınız hepsi ölmüş sabah, hadi hayvanseverler size sesleniyorum. Öyle beslemekle hayvansever olunmuyor!" dedi.

"SALDIRGAN KÖPEKLERE ZEHİRLİ ET VERİN, GEBERSİNLER"

Twitter hesabını aktif şekilde kullanan Yıldız Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvanda kurtulsun insan da" demişti.

"İNSANLARI PARÇALAYAN KÖPEKLERDEN NEFRET EDİYORUM"

Açıklamalarıyla kısa sürede gündem olan Tilbe, "Bütün insanların ve hayvanlarınyaşama hakkı vardır, fakat saldırmaya öldürmeye hakkı yoktur, olmamalıdır. Yasalar insanın dahayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarınıkanunlaştırmalıdır. İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan,öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır. Bende şu çocukları kadınları insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum.Sevmek için bir sebep göremiyorum." yorumunu yapmıştı.

Yıldız Tilbe’den tepki çeken paylaşım: Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından tepki çeken açıklamalar yaptı. Tilbe paylaşımında “Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler” ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının bu paylaşımlarına kısa sürede onlarca yorum geldi.

Yıldız Tilbe 'aşı oldu' iddilarını yalanladı: Herkes kendinden sorumlu Sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla öne çıkan ve bazı kullanıcılardan tepki alan sanatçı Yıldız Tilbe aşı olduğu iddialarını yalanladı. Aşı değil konsere çıkabilmek için PCR testi yaptırdığını vurgulayan Tilbe, "İsteyen istediğini yaptırsın. Herkes kendinden sorumlu" dedi.