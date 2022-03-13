Türkiye Gazetesi

1999 yılında yayın hayatına başlayan ve 2000 yılında sona eren ancak yayınlandığı kısa döneme rağmen milyonların hafızasında yer eden 'Bücür Cadı' dizisinin Zeliş'i Merve Erdoğan, 3.5 aylık hamile olduğunu açıkladı.

Şimdilerde 30 yaşında olan ve uzun zamandır ekranlarda yer almayan oyuncu, Bücür Cadı'nın yanı sıra Arka Sıradakiler ve Sevdaluk isimli dizilerde de oynamıştı. Son olarak TRT1 dizisi 'Tövbeler Olsun'da rol alan Merve Erdoğan, sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

BÜCÜR CADI ANNE OLUYOR

Güzel oyuncu, 2020'de evlendiği rol arkadaşı Mert Carim ile mutlu bir evlilik sürerken, şimdi de anne olmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından "Yaşadığımız en güzel duygu... Büyük bir heyecanla bekliyoruz seni biricik miniğimiz..." notuyla ultrason görüntüsünü paylaşan oyuncu, "Bir maşallahınızı alırız" dedi.

Magazin gündeminden uzakta bir evlilik sürdüren çifte tebrik mesajları yağdı.

Ünlü oyuncu Hande Soral hamile olduğunu açıkladı Ünlü oyuncu Hande Soral sosyal medya hesabı üzerinden hamile olduğunu açıkladı. Güzel oyuncu bu mutlu haberi Instagram’dan ultrason fotoğrafı paylaşarak duyurdu.