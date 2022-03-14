Türkiye Gazetesi

Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir, eşi Seval Bazencir’in kapısına baltayla dayandı. Genç kadın araları bozuk olduğu gerekçesiyle eşiyle görüşmek istemedi. Olay, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme’de meydana geldi. Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıl önce evlendiği eşi Seval Bazencir'le tartışınca eline geçirdiği baltayla ikametinin kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. 2017'de görkemli bir düğünle dünya evine giren karı-koca arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşandı.

Kavga ettiği eşinin evine gelen ve kapıyı balta ile kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir, gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAPIYA BALTAYLA DAYANDI, OLAY ÇIKARDI

Edinilen bilgilere göre olay, 9 Mart günü Beşiktaş Kuruçeşme'de yaşandı. Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir ile kavga etti. Eşi görüşmek istememesine rağmen evin kapısına dayanan Yusuf Bazencir, olay çıkardı. Kapıyı balta ile kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir, tehditler yağdırdı.

Olay yerinden görüntüler...

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Seval Bazencir'in KADES uygulamasıyla yardım istemesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Gözaltına alınan Yusuf Bazencir, emniyete götürüldü. Karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yusuf-Seval Bazencir çifti, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Mahsun Kırmızıgül de düğünde şarkı söylemişti.

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