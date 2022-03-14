Türkiye Gazetesi

2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümden dönen İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı: “Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor doktora 'nedir bu hocam' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş.”

“LAVABOYA GİDEMİYORDUM, AĞZIMDAN SULAR AKIYORDU”

14 Mart 2011 gecesi İbo Show programının çıkışında Maslak’ta silahlı saldırıya uğrayan ünlü türkücü, hayata tutundu. Ameliyattan sonraki süreçte inancını hiç kaybetmediğini belirten Tatlıses, "Ben lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim Allah'ıma şükürler olsun. İyileşme sürecimde umudumu kaybettiğim hiç olmadı" dedi.

Ünlü sanatçı uzun süre gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

NE OLMUŞTU?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışında Abdullah Uçmak isimli çete başının adamları tarafından düzenlenen saldırıda ağır şekilde yaralandı. Abdullah Uçmak ile İbrahim Tatlıses arasında yıllardan beri süre gelen husumet 1998 yılından bu yana sürüyordu. Tatlıses’in vurulması tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Vücudunun bir bölümü felç olan Tatlıses, uzun süren tedaviler sonucu hayata tutundu. İki hafta boyunca özel bir hastanede yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü yoğun bakımdan çıkarılan Tatlıses, hayati tehlikeyi atlattı. 6 Nisan 2011 tarihi itibarı ile ailesi tedavilerin Almanya’da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses'i Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürdü. Sanatçının sonraki yıllarda tedavisi Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdü. Dünyada en iyileri arasında bulunan cerrahlar tarafından Tatlıses’e tıbbi beyin operasyonu yapıldı. Tatlıses sağlığına bu sayede kavuştu.

İbrahim Tatlıses’e ilk eşi ve oğlundan tepki: Kötü olmayı kendi seçti Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz gün “Hastayım, kimse yanımda yok” demişti. Tatlıses’in bu sözlerine oğlu Ahmet Tatlıses ve ilk eşi Adalet Sara tepki gösterdi.

İbrahim Tatlıses'ten sevenlerine güzel haber Türk müziği sanatçısı İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra Antalya’da hayranlarıyla buluşacak.