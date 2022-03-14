Türkiye Gazetesi

Hayatı beyaz perdeye aktarıldıktan sonra yeniden kamuoyunun gündemine oturan Bergen ile kan donduran detaylar orataya çıktı. Bergen'in yüzünün kezzapla yakıldığı dönemde tedavi için gittiği doktor Onur Ünlü, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılarak kan donduran açıklamlar yaptı. Ünlü şarkıcının tedavi için kendisine geldiği dönemde çok kötü durumda olduğunu ifade eden Erol, "Gözünün içine kadar yanıktı. Kabarmaları yüzünden vücudunu zımparaladım. Eksik olan deriler vücudunun başka yerinden alınan derilerle kaplandı" dedi.

"VÜCUDUNU ZIMPARALADIM"

Prof. Dr. Onur Erol, "Böyle şeylerin tedavisi çok zordur. 40 sene geçti üzerinden. Tedavisini ben üstlendim, iyiliğimi yaptım ve unuttum. Çok kötü bir durumdaydı. Benden yardım istedi, o zamanki şartlarda ben de elimden geleni yaptım" dedi.

Canlı yayında "Bergen gelecekten hala ümidini kesmemişti. Gözünün içine kadar yanıktı. Kabarmaları yüzünden vücudunu zımparaladım. Eksik olan deriler vücudunun başka yerinden alınan derilerle kaplandı. Tedavisine bel bağlayan bir hastaydı, şımarık olmayan bir kadındı. Hayata bağlılığını sanata bağlılığını büyük bir dirayetle yerine getirdi, Bergen de bu vardı" ifadeleri dikkat çekti.

Onur Erol, "Bergen yüzünün yanık yerlerini makyajla kapatıp, sahnelere çıktı ve tekrar sanatını icra etti. Bu çok önemli bir şeydir. Tedavi durmadan iki yıl boyunca sürdü. Kezzap yanığı en kötü yanıktır. Göz yuvası yaptım. Protez göz konulması için ama vakti olmadı" şeklinde konuştu.



"ACILARIN KADINI" BERGEN KİMDİR?

Bergen'in asıl adı Belgin Sarılmışer'dir. Bergen, 16 Temmuz 1960 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966 yılında annesiyle Ankara'ya yerleştiler. Sanatçı, Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalışmak zorunda kaldı. 1977 yılına gelindiğinde eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi. Daha sonra Bergen, kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen hakkında konuştu: Yaşadığı acıların tarifi yok Müzik dünyasının taçsız kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan film dün geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Abdullah, “Şiddeti hiç bu kadar yakından tanımamıştım” dedi.

Bergen’in katili Halis Serbest: Filmin Kozan’da gösterilmesi yakışık almaz Müzik dünyasının taçsız kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan film geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Bergen’i öldüren eski eşi Halis Serbest, canlı yayında bir programa katılarak film hakkında ilk kez konuştu. Serbest tehdit dolu açıklamalar yaparak "Kozan'da kalabalık bir aileyiz" dedi.

Belediye başkanı açıkladı: ‘Bergen’ filmi Kozan'da gösterilmeyecek Türk arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen'in hayatını anlatan ‘Bergen’ filmi 4 Mart'ta vizyona girdi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Adana Kozan'da yapılması planlanan Bergen filmi galasının Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından engellendiğini iddia etti. Özgan ise bu iddialara cevap verdi.

Bergen’i öldüren eşi Halis Serbest’ten şoke eden açıklama: Pişman değilim Müzik dünyasının taçsız kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan film dün vizyona girdi. Filmin yayınlanmasıyla ünlü şarkıcının acılı hayatı yeniden gündeme geldi. Bergen’i öldüren eski eşi Halis Serbest, ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı magazin programına katıldı. “Pişman değilim” diyen Serbest’in açıklamaları adeta kan dondurdu.