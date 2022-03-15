Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, dün akşam 48. bölümüyle ekranlara geldi. Yarışma, heyecanlı anlara sahne olurken Sema’nın sakatlanması ve arkadaşlarının yardıma koşması geceye damga vurdu. Yarışma sonrası ünlüler takımının güçlü yarışmacısı Sema’nın son durumu merak konusu oldu. “Survivor Sema sakatlandı mı ne oldu, son durumu nedir?” , “Survivor Sema sağlık durumu nasıl?” gibi konular da en çok arananlar arasına girdi. İşte merak edilenler…

SEMA’YA NE OLDU?

Survivor yarışmacılarından Sema Aydemir, iplere takılınca parkurda yere yığıldı. Çamurlu suya düşen ve yerde hareketsiz kalan Sema Sema Aydemir'e ilk müdahaleyi takım arkadaşı Bora Edin yapmak istedi. Çamurun içinde yatan Sema'ya yardım etmek isteyen Bora, ayağı kayınca arkadaşının üzerine düştü. Takım arkadaşları ve doktorlar da Sema'nın yardımına koştu. Sunucu Murat Ceylan ise oyunu durdurdu. Sema'nın yarı baygın hallerini gören ikizi Seda Ocak ise büyük korku yaşadı. Doktorların ilk müdahalesi ardından ambulansa alınan Sema, herkesi korkuttu.

Survivor Sema Aydemir'in düşme anından görüntüler...

SURVİVOR SEMA’NIN SON DURUMU NASIL?

Survivor’da yaşadığı feci kaza sonrası kafasının çok acıdığını belirten Sema’nın en büyük destekçisi ikiz kardeşi Seda oldu. Murat Ceylan ise yaşanan kazanın ardından açıklama yaparak “Doktorumuz müdahale etti, korkulacak bir şey yok, çok iyi şu anda. Kenarda dinleniyor” dedi.

Sema'nın kazası sonrası doktorlar ve sağlık ekipleri yardıma koştu.

“ÇOK KORKTUM, NEFES ALAMADIM”

Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda sakatlık yaşayan ünlüler takımının güçlü yarışmacısı Sema, son durumu hakkında konseyde şunları söyledi:

“Nasıl oldu anlamadım, tamamen benim sakarlığım. Bir kısmı bende yok zaten. Sonrasında üstümde bir ağırlık hissedince kendime geldim. Ama çok korktum. Nefes alamadım. Sağ olsun doktorumuz Serhat abi yardım etti. İkizim Seda ve arkadaşlarım daha çok panik olmasın diye elinden geleni yapmış. Benim hayatımı kurtardı. Boynumda spazm ve ağrı var. Sağ kulağımda da ağrı söz konusu. Kulak zarımda delik göründü. Biraz da yüzümü gözümü vurdum ama geçecek. Bence iyiyim, çok normal şu anki halim.”

Sosyal medyayı sallayan iddia: Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün işine son mu verildi? Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’un Twitter hesabından paylaştığı yazı sosyal medyada çok konuşuldu. Matur paylaşımında “Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın Acun Ilıcalı’nın ölen arkadaşı Alpay Kazan için yazıldığı iddia edildi. Söz konusu olaylardan sonra Semih Öztürk’ün programa çıkmaması, ‘Acun Ilıcalı, Semih Öztürk’ün işine son verdi’ şeklinde yorumlandı.

Survivor’da en acı konsey: Gözyaşları sel oldu Survivor All Star'ın dün akşamki bölümü duygu dolu anlara sahne oldu. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan'ın hayatını kaybettiğini açıklayan Murat Ceylan üzüntüden konuşamazken, acı kaybı öğrenen yarışmacılar ise gözyaşlarına hakim olamadı.