Türkiye Gazetesi

Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kıran FOX TV’nin sevilen dizisi Mahkum, yayın hayatına devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı senaryosu ile adından söz ettiren dizi ile ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

SERAY KAYA, MAHKUM’DAN NEDEN AYRILIYOR?

'Defendant' dizisinden uyarlanan aksiyon dram türündeki Mahkum dizisinde yakın zamanda izleyicileri şoke edecek bir ayrılık yaşanacak. Dizide Cemre karakterini canlandıran güzel oyuncu Seray Kaya'nın senaryoda hikayesinin sona erdiği öğrenildi. Onur Tuna'nın canlandırdığı Savcı Fırat'a yardım eden Cemre karakterinin öyküsünün 2 hafta sonra sona ereceği öğrenildi. Ünlü oyuncu Seray Kaya yakın zamanda diziden ayrılacak. Mahkum’un başrol oyuncusunun diziden gidecek olması herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Seray Kaya (Cemre) - Onur Tuna (Fırat) - Hayal Köseoğlu (Sasha)

MAHKUM DİZİSİNİN KONUSU

Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde, karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır. Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut’un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

Dört sezonluk diziden kötü haber: Bir Zamanlar Çukurova final yapıyor Dört sezondur yayınlanan ve ekran yolculuğuna iddialı başlayan dizi Bir Zamanlar Çukurova’dan kötü haber geldi. Bir dönem zirveden inmeyen sevilen dizi için final kararı alındı.

Ünlü oyuncudan şaşırtan hamle: Reyting rekortmeni diziden başka diziye transfer oldu TRT1’in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu’da şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Ünlü oyuncu Yurdaer Okur, henüz diziden ayrılmadan ATV’nin yeni dizisi Hakim’le anlaştı.