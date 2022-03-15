Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Petek Dinçöz ile iş adamı Serkan Kodaloğlu çiftinden üzen haber geldi. Ünlü çift boşanmak için yasal işlemleri başlattı. Dinçöz konuya ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu iki aylık birlikteliğin ardından görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ünlü çift boşanma kararı aldı.

Petek Dinçöz boşanma haberini sosyal medyadan duyurdu.

“OĞLUMUZ İÇİN ANNE BABA İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Dinçöz şu ifadelere yer verdi:

"Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle."

Serkan Kodaloğlu ve Petek Dinçöz oğulları İrfan Aslan ile...

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMA KARARI ALDILAR

Dinçöz’ün ardından avukatı da bir açıklama yaparak, “Müvekkilim Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu yaklaşık 8 yıldır evli olup anlaşmalı olarak boşanma kararı almışlardır. Her iki taraf da evlilik birliğinin devam etmeyeceği hususunda aynı düşüncede olduğundan taraflar arasında anlaşmalı boşanmaya dair protokol akdedilmiş ve mahkemece boşanmalarına karar verilmiştir. Bundan sonrasında taraflar müşterek çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu için arkadaşlıklarını kaybetmeden ilişkilerini sürdüreceklerini beyan etmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

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