Türkiye Gazetesi

Güzel oyuncu Pelin Karahan bir yemek programıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Kıbrıs: Zafere Doğru adlı dizide başrol oynayan ve iki sezon boyunca Kıbrıs'ta bulunan Karahan, dizinin final yapmasının ardından Türkiye'ye döndü. Sevilen oyuncu Pelin Karahan’ın yeni projesi ise geçtiğimiz günlerde netleşti.

Pelin Karahan

YAKINDA BAŞLIYOR

Daha önce ‘Pelin Karahan ile Nefis Tarifler’ adlı programı sunan oyuncu, o dönem güzel reytingler almıştı. Sevilen isim benzer bir programla ekranlara dönüyor. Kendisine gelen teklifi kabul eden Pelin Karahan, Ramazan ayı boyunca Star TV'de iftar ve sahura özel lezzetlerin olacağı bir yemek programı sunacak. Karahan, programda hem sohbet edecek hem de birbirinden nefis yemekler yapacak.

Pelin Karahan ikinci kez anne oldu Üç yıl önce dünyaevine giren Pelin Karahan ve Bedri Güntay, bugün ikinci kez bebek mutluluğu yaşadı. Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın çifti Ali Demir'in ardından ikinci kez aynı mutluluğu tatma fırsatı buldu...

Pelin Karahan'dan duygusal veda İki sezondur rol aldığı 'Yeter' dizisinden hamile olduğu için ayrılan Pelin Karahan, sosyal medya üzerinden veda mesajı yayımladı.