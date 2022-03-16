Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan ‘Kuruluş Osman’ dizisi reytinglerin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Kuruluş Osman kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Murat Serezli katıldı. Sürpriz bir karakterle hikayeye dahil olan Murat Serezli, dizinin 16 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak 86'ncı bölümünde seyirci karşısına çıkacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yine ilgiyle izlenecek bir bölümle ekrana geliyor. Uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılacak. Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlayacak. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak olacak.

Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Kuruluş Osman dizisinde rol alan usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda diziden ayrıldığını açıkladı.

'Kuruluş Osman' dizisi, Urduca dublajla Pakistanlı izleyiciyle buluşacak Türk yapımı "Kuruluş Osman" dizisinin Pakistanlı özel bir televizyon kanalında Urduca dublajla yayınlanacağı bildirildi.

Kuruluş Osman, Tunus’ta izleyiciyle buluşacak ATV ekranlarının büyük bir hayran kitlesine sahip dizisi Kuruluş Osman, yurt dışına açıldı. Burak Özçivit ve Özge Törer'in başrollerini paylaştığı fenomen dizi şimdi de Tunus’ta izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.