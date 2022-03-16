Türkiye Gazetesi

Dünya çapında büyük bir üne kavuşan kasap Nusret Gökçe'nin hayatı belgesel film oluyor. Türkiye'de de yayına hazırlanan Disney Plus için çekilecek olan belgeselin yönetmenliğini ise Amerikalı bir isim yapacak.

AMERİKALI YÖNETMEN ÇEKECEK

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ülkemiz pazarına hızlı bir giriş yapacak olan Disney Plus, belgeseli çekmek için harekete geçti. Dökü drama (yarı belgesel film) tarzındaki projeyi bir Türk değil, ünlü bir Amerikalı yönetmen çekecek.

GÖKÇE HEYECANLI

38 yaşındaki Nusret Gökçe'nin hayatının anlatılacağı proje için oldukça heyecanlı olduğu öğrenildi. Platformda ayrıca ülkemiz tarihinde önemli yeri olan Barış Manço, Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapacak.

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