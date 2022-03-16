Türkiye Gazetesi

Şu sıralar FOX TV’de yayınlanan Son Nefesime kadar adlı dizide başrolü üstlenen Nurgül Yeşilçay, kendi kullandığı araçla büyük bir trafik kazası geçirmişti.

“İZLERİ HALA GEÇMEDİ, TEDAVİM DEVAM EDİYOR”

Bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü oyuncu, muhabirlere küçük bir röportaj verdi. Kazayla ilgili konuşan Yeşilçay, “Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde otomobil kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç ay içerisinde düzelecek” dedi.

Yeşilçay'ın kazadan sonra Instagram'dan yaptığı paylaşım...

“AĞZIMA, ÇENEME DİKİŞLER ATILDI”

45 yaşındaki oyuncu üzen haberi Instagram hesabından paylaşmış, sağlık durumu hakkında da bilgi vermişti. Ağzına ve çenesine dikişler atıldığını söyleyen Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Bir süredir buralarda yoktum. Hastanelerde boğuşuyordum çünkü. Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım. Ağzıma, çeneme dikişler atıldı. Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen!”

Nurgül Yeşilçay sosyal medyadan duyurdu: Büyük kaza geçirdim, hasar kaldı Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay trafik kazası geçirdi. Bir süredir hastanede tedavisi süren oyuncu, üzen haberi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla verdi.

Nurgül Yeşilçay'dan Masumlar Apartmanı çıkışı: Safiyeyi önce ben oynadım Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile önceki akşam Etiler'deydi. Yeşilçay, TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterini daha önce kendisinin oynadığını söyleyerek tartışmanın fitilini ateşledi.