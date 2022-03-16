Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Fedon’un ve Türk sinemasının “tonton dedesi” olarak bilinen Nubar Terziyan’ın yeğeni olan oyuncu Bimen Zartar, hırsızların hedefi oldu. Zartar, pazar akşamı yaklaşık 350 bin lira değerindeki motosikletini İstanbul Şişli'ye bağlı Meşrutiyet Mahallesi’ne park edip evine çıktı. Saat 03.00 sularında mahalleye motosikletli ve kasklı iki kişi geldi. Şahıslar, park halinde olan motosikletin gidon kilidini kırdı. Motosikleti iterek götüren hırsızlar kayıplara karıştı.

POLİSTEN KAÇAMADILAR

Sabah kalktığında aracının yerinde olmadığını gören oyuncu, durumu polise bildirdi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kısa bir süre sonra şüphelilerin izine ulaşıldı. Zanlılar yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Motosiklet Zartar'a teslim edilirken iki hırsız adliyeye sevk edildi.

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