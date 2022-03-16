Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile yolları ayıran teknik direktör Sergen Yalçın bir süredir gözlerden uzaktı. Deneyimli hoca, Acun Ilıcalı'nın yarışması Survivor'da jüri üyeliği yapmak için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.

JÜRİ KOLTUĞUNA OTURACAK



Sergen Yalçın, TV8'de yayınlanacak Survivor birleşme partisindeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda oturacak. Survivor ekibinde yer alan doktor Serhad Ömercikoğlu Dominik'te Sergen Yalçın ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SIFIR ÇEKTİ



Beşikaş'a geçen sezon çifte kupa kazandıran teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon üst üste alınan başarısız sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde puan alınmasının ardından görevden ayrılmıştı. Deneyimli hocanın yönetiminde 83 maça çıkan siyah-beyazlılar, 47 galibiyet, 12 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.

Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Beşiktaş yönetimi kuyumu kazdı Beşiktaş’tan olaylı bir şekilde ayrılan ve kendisine yönelik eleştirilere kulak asmayan Sergen Yalçın, uzun zaman sonra sessizliğini bozdu. Ayrılık süreciyle ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yalçın, "Beşiktaş Yönetimi altımı oydu" diyerek yönetiminin kendisi görevdeyken başka bir teknik adamla görüştüklerini söyledi.

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın istifasını kabul etti Duygusal bir şekilde veda eden tecrübeli çalıştırıcı, sezonun geri kalanında artık faydalı olamayacağını ve zarar vermek istemediğini belirterek “Burası benim evim. Elbet bir gün yeniden buluşuruz” dedi.