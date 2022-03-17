Türkiye Gazetesi

Usta isim Kunt Tulgar’dan sanat dünyasını üzen bir haber geldi. Yeşilçam’da yönetmenliğinin ve oyunculuğunu yanı sıra kurgu, eşleme, ses ve daha birçok görev alarak dönemin bilinen isimleri arasında yer alan sanatçı Kunt Tulgar hayata gözlerini yumdu.

Yeşilçam’ın efsane ismi Tulgar bir süredir Maltepe'de bulunan huzurevinde yaşıyordu. Usta isim, daha önce verdiği bir röportajda, sinema anılarına değinirken Cüneyt Arkın'dan bahsettiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Tulgar, Cüneyt Arkın için, "O benim öz ağabeyim değildi ama ondan farkı yoktu" demişti.

Kunt Tulgar

KUNT TULGAR KİMDİR?

Kunt Tulgar, 6 filmin yönetmenlik koltuğunda oturdu, 8 filmde ise rol aldı. Tarzan İstanbul'da (1952) filminde Tarzan'ın çocukluğunu canlandırdı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filmde rol aldı. Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

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