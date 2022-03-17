Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer 2016 yılında nikah masasına oturdu. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. İkili, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtmişti.

44 yaşındaki Dizer, büyüyen karnıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ismin son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgili gösterdiği fotoğrafa onlarca yorum geldi.

Başak Dizer'in son paylaşımı...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli olmuştu. Mutlu çiftin kısa zaman sonra bir erkek bebekleri olacak.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftine yeni tehdit: Seni bidona koyup asit dökeceğim Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i daha önce tehdit ederek hakaretler savuran Sinan Altıntaş, hakkında açılan iki davaya rağmen ünlü çifti tehdit etmeyi sürdürdü. Tehditlerin dozunu arttıran Altıntaş, attığı mesajlarda “Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım” dedi. Altıntaş hakkında üçüncü kez 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ menemen tartışmasını yeniden başlattı: Soğanlı mı, soğansız mı? Ünlü oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ, mutfağa girerek yeteneklerini gözler önüne serdi. Tatlıtuğ yaptığı menemenle ‘soğanlı mı, soğansız mı?’ tartışmalarının fitilini yeniden ateşledi.