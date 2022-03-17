Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sokak köpekleriyle ilgili tepki çekecek açıklamalar yapmış, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu. Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer vermişti:

“Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvan sever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvan severler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın. Barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan. Allah razı olmasın, hayvan severler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvan da kurtulsun insan da. Bütün insanların ve hayvanların yaşama hakkı vardır fakat saldırmaya öldürmeye hakkı yoktur, olmamalıdır. Yasalar insanın da hayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarını kanunlaştırmalıdır. İnsanlara grup halinde saldıran, parçalayan, öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır. Ben de şu an çocukları, kadınları, insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum. Sevmek için bir sebep göremiyorum.”

Sokak köpekleri ile ilgili paylaşımları tepki çeken Yıldız Tilbe, eleştiriler üzerine geri adım atmış ve tüm tweetlerini hesabından silmişti. “yıldıztilbehaddinibil" hashtag'i ile tepki toplayan Tilbe, özür dilediğini belirtmişti.

“YILDIZ ASLA KÖTÜ NİYETLE SÖYLEMEDİ”

Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe'nin sokak köpeklerini hedef alan paylaşımlarının tepki toplaması hakkında açıklamalarda bulundu. Ersoy açıklamasında “Ben kürk giyerim ama kürk giymek ayrı. Canlıyı yaratan Allah, onun canını almak da Allah’a mahsus... Bunu istemek çok insani bir şey değil ama inanınız Yıldız’ın evi de hayvanat bahçesi gibi, kediler üstünde... Asla kötü bir niyetle söylemedi. 5 yaşındaki çocuk parçalanınca üzüntüsünden bir anda yazdı. Hayvanseverler onun kusuruna bakmasın, kızmasınlar ona” şeklinde konuştu.

Yıldız Tilbe gelen tepkiler üzerine geri adım attı: Paylaşımlarını sildi Saldırgan sokak köpekleri tarafından tepki çeken paylaşımlar yapan Yıldız Tilbe eleştiriler üzerine geri adım attı.

Yıldız Tilbe'den kendisini eleştirenlere sert cevap: Evinize alın! Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı 'sokak köpeklerine zehirli et verilsin' açıklamasının ardından büyük tepki toplamıştı. Paylaşımlarının ardında duran Tilbe, kendisine tepki gösterenlere "Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane. Hepsi ölecek şimdi soğukta sokakta. Öyle beslemekle hayvansever olunmuyor." dedi.

Yıldız Tilbe’den tepki çeken paylaşım: Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından tepki çeken açıklamalar yaptı. Tilbe paylaşımında “Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler” ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının bu paylaşımlarına kısa sürede onlarca yorum geldi.