Türkiye Gazetesi

Sevilen sinema ve dizi oyuncusu Demet Evgar, dünya evine girdi. 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş'la nikah masasına oturan Evgar'ın mutluluk pozları sosyal medyada yayılmaya başladı.

Evgar'ın nikah görüntüleri sosyal medyadan oldukça olumlu eleştiriler aldı.

DEMET EVGAR'IN NİKAHI SARIYER BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN KIYILDI

Demet Evgar-Levet Babataş ilişkisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 6 yıllık beraberliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, bugün nikah masasına oturdu. Söz konusu nikahın aile arasında sade bir törenle gerçekleştiği öğrenildi. Evgar-Babataş çiftinin nikahını ise Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı öğrenildi. Bu gelişmelerin akabinde çiftin en mutlu anına dair görüntüler de gelmeye başladı.

Evgar-Babataş çiftinin 6 yıldır güzel giden bir ilişkileri var.

DEMET EVGAR KİMDİR?

Arnavut kökenli oyuncu 1980 yılında Manisa'da dünyaya gelmiştir. 17 yaşında amatör olarak Afsem Tiyatrosu'nda ilk oyunculuk kariyerine başlamıştır. Sahneye ilk kez çıktığı oyun Ray Cooney "Kaç Baba Kaç" olarak bilinir. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Eğitimi sırasında Tiyatro Kılçık adında bir topluluğu arkadaşlarıyla beraber kurmuştur. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda "Aşk Çemberi", "Tiyatro Kılçık", "Takanlar ve Takılanlar", "Ayşegül Hindistan'da" adlı oyunlarda sahne aldı. 2009 yılında Kent Oyuncuları Tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğiyle sahnelenenen Cimri oyununda Elise karakterini canlandırmasıyla 2010 yılında 8. Tiyatro Ödülleri töreninde Yılın Kadın Oyuncusu Ödülünü aldı. Başarılı oyuncu kariyerinde ilk olarak Türkmax'te daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan 1 Erkek 1 Kadın isimli dizide Zeynep Yıldırım karakterini canlandırmıştır. Evgar'ın "Avlu" ve "Alev Alev" dizilerindeki oyunculuğu da oldukça takdir görmüştür.

LEVENT BABATAŞ KİMDİR?

Babataş, bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yapmaktadır. İstanbul'da dünyaya gelen Babataş aslen Erzincanlı'dır. Lise öğrenimini İstek Semiha Şakir Lisesi'nde, üniversite öğrenimini iste İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde tamamlamıştır. Babataş'ın bayiliğini yaptığı marka, gıda üzerine faaliyet göstermektedir. Ayrıca önceki evliliğinden bir oğlu bulunmaktadır. Başarılı ve güzel oyuncu Demet Evgar ile 6 senelik bir beraberlikleri vardır.

Demet Evgar hastanelik oldu Oyuncu Demet Evgar, bakım yaptırmak için gittiği Nişantaşı’ndaki kuaförde aniden rahatsızlandı.

Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın acı günü Ünlü oyuncu Demet Evgar’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babaannesi Sabahat Evgar, memleketi Manisa’da kılınan cenaze ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan ünlü oyuncu Demet Evgar, babaannesinin tabutu başından bir an olsun ayrılmadı.

Ünlü oyuncu Demet Evgar köye yerleşiyor İstanbul'dan ayrılıp köye yerleşen ünlüler kervanına son olarak Demet Evgar da katıldı. Evgar'ın Muğla'da eski bir köy evi satın aldığı iddia edildi.