Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 40'ın yeni bölümüne konuk oldu. Sunucu Cansu Canan Özgen, Ortaç'a yakalandığı MS hastalığı ile ilgili soru yönelterek “Serdar Ortaç'ı ne hasta etti?” Ortaç hastalığı hakkındaki soruya şöyle cevap verdi:

“Aşırı stres vardı. Çok para geliyordu, çok para gidiyordu. Gelen para kumara gitti. Giden paranın üzüntüsü, helal kazanıp harama vermek mahvettim kalbimi ve beynimi. Daha 25 yaşındaydım, Karabiberi söylerken sahneden asker kaçağı diye hapse atıldım, beraat ettim. Suçsuz bulunduğuma mı sevineyim, giden 3 buçuk aya mı üzüleyim? Mamak'da yerin 7 kat dibinde hücrede yatarken, 3 gün önce kraldım, konser veriyordum ona mı üzüleyim? Çok dürüst olduğum için başıma gelenleri mi üzüleyim? Baba öldü, kardeş hastalandı, yatağa girdi, hangi birine stres yapmayayım? Sen balığa gidip yemek yerken, ben evde oturup tek başıma lanet olsun bu hayata dedim. Daha inançlı daha temkinli yaşamalıymışım. Bu kadar hovarda olmamalıymışım. Beni MS yapan da bu hayat.”

“CUMHURBAŞKANIMIZIN HER ADIMINI DESTEKLİYORUM”

Programda özel açıklamalarda bulunan Ortaç, Türkiye gündemine dair soruları da cevapladı. Artık muhalefet cephesinden tepki almaktan korkmadığını dile getiren ünlü şarkıcı, “Ben Tayyip ağabeyi, Emine ablamı kişilik olarak seviyorum” dedi.

Programda sorulan “Tarkan Geççek şarkısıyla Cumhurbaşkanına saygısızlık mı etti?” sorusuna Serdar Ortaç, açık bir şekilde cevap verdi:

“Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum, artık temkinli konuşmuyorum. Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara. Evet, Cumhurbaşkanımızın, hükümetin yaptığı her adımı destekliyorum.”

“TARKAN’IN GEÇÇEK’İ ÜZERİNE KONUŞULACAK BİR ŞARKI DEĞİL”

“Tarkan olayı gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı. Şarkı da çok dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki! Lay lay lom yaparım, hepimiz yaparız. Bu duruma düşmemek için böyle şarkılar yapmıyorum.”

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