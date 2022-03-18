Türkiye Gazetesi

Ünlü aktör ve ABD'nin Kaliforniya eyaleti eski valisi Arnold Schwarzenegger, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini eleştirdi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan 74 yaşındaki Schwarzenegger, Rus halkına seslenerek yalan haberlere ve ortaya atılan bilgi kirliliğine inanmamalarını söyledi.

PUTİN’E SESLENDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e savaşı bitirmesi için sosyal medya hesabından çağrıda bulunan ünlü aktör, “Bu savaşı sen başlattın, sen durdur” diyerek şöyle konuştu: “Bunu dinleyen askerlere, 11 milyon Rus'un Ukrayna'yla aile bağları olduğunu unutmayın. Bu yüzden attığınız her kurşun, bir erkek veya kız kardeşi vuruyor. Putin'e diyorum ki, ‘Bu savaşı sen başlattın, sen yönetiyorsun. Bu savaşı durdurabilirsiniz.’”

“DÜNYA CESARETİNİZİ GÖRDÜ”

Ünlü aktör sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ukrayna'nın işgalini sokaklarda protesto eden tüm Ruslara; dünya cesaretinizi gördü. Cesaretinizin sonuçlarına katlandığınızı biliyoruz. Tutuklandınız, hapse atıldınız ve dövüldünüz. Sizler benim yeni kahramanlarımsınız. Rusya'nın gerçek kalbine sahipsiniz.”

Biden ‘Putin'in zalimlikleri’ diye nitelendirip açıkladı: Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı ABD Başkanı Biden, dünyanın şu anda her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıklarının insanlık dışı olduğunu ifade etti.

Biden'ın 'Putin savaş suçlusu' çıkışına Rusya'dan sert tepki Biden'in Ruusya Devlet Başkanı Putin için sarf ettiği "savaş suçlusu" söylemi sonrası açıklama yapan Rusya, "Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemleri kabul edilemez ve affedilemez" sözleriyle tepki gösterdi.