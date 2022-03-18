Türkiye Gazetesi

2018 yılında fotoğrafçı Hüseyin Kara ile nikah masasına oturan Jessica May’in Türk vatandaşı olma çabası sonuç verdi. 2011’de Türkiye’ye gelen oyuncu, hayali olan Türk vatandaşlığını sonunda aldı.

YENİ KİMLİĞİ İLE POZ VERDİ

Jessica May’in yıllardır süren bekleyişi önceki gün sona erdi. Türk vatandaşlığına geçen oyuncu, sosyal medya hesabından Nüfus Müdürlüğü önünde bir fotoğraf paylaştı. Yeni kimlik kartıyla poz veren ve mutlu olduğu gözlenen oyuncunun bu fotoğrafı onlarca beğeni ve yorum aldı. May, paylaştığı karenin altına “Ve resmi olarak Türk vatandaşı oldum” notunu düştü.

Jessica May'in Türk kimliğiyle mutluluk pozu...

Geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, kimliğini uzun süre beklediğini söylemişti. Evlendikten 3 sene sonra Türk vatandaşlığı alabilen May, bu süreçteki prosedürlerin uzun sürmesinden yakınmıştı.

Ünlü doktor Mehmet Öz’den tepki çeken 'Türk vatandaşlığı' kararı ABD’de ‘The Dr. Oz’ olarak yaptığı programlarla tanınan ünlü hekim Mehmet Öz, Cumhuriyetçilerin adayı olarak katıldığı seçimlerde Senato’ya girmesi halinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı. Öz’ün kararı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yabancı uyrukluların Türk vatandaşlığına kabulündeki şartlarda değişikliğe gidildi.