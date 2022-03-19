Türkiye Gazetesi

Linet, anne acısıyla sarsıldı. Sevilen şarkıcının annesi Leyla Özgecan, yaşama gözlerini yumdu. Linet, annesinin vefat ettiğini sosyal medyadan paylaştığı mesajla verdi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Linet, altına duygusal bir not düştü.

Linet, paylaştığı fotoğrafın altına "Canım annem, hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun canım annem…" yazdı. Acısını sosyal medyadan paylaşan şarkıcıya baş sağlığı mesajları yağdı.

Linet ve annesi Leyla Özgecan

Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi’nin acı günü Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi’nin annesi Samime Yengi hayatını kaybetti. Yengi’nin mejaneri Haluk Şentürk acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeşilçam’ın usta ismi Kunt Tulgar hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kunt Tulgar 76 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Tulgar'ın vefat haberini Sinema Emekçileri Sendikası duyurdu.