Türkiye Gazetesi

Can Şengün ile Sıkı Fıkı’nın yeni bölümünde Selami Şahin herkese unutulmaz bir gece yaşattı. Programa katılan Şahin, samimi açıklamalarda bulundu.

“O ZAMANLAR SOĞAN EKMEK YİYORDUM ÇÜNKÜ…”

Programın girişinde “Seninle Başım Dertte” şarkısını söyleyen Selami Şahin, Can Şengün tarafından “Selami abi ben şöyle bir hikaye biliyorum. Siz “Beyoğlu Piliçleri” filminin afişini görünce çok etkilenmişsiniz ve İstanbul’da Beyoğlu’na ilk kez öyle gelmişsiniz. Bize biraz bu hikayeyi anlatabilir misiniz?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Ben şarkıcı olmak için Antakya’nın Yonca Kaya Köyü’nden İstanbul’a gittim çünkü öğretmenlerim ‘sesin çok güzel, sen ileride büyük şarkıcı olursun’ diyordu hep. Ben de 15 yaşımda hangi cesaretle bunu yaptıysam İstanbul’a gelmiş bulundum. Daha önce ‘Beyoğlu Piliçleri’ filmini görmüştüm ve ‘herhalde Beyoğlu çok meşhur bir yer’ demiştim. İstanbul’a gelince deniz yoluyla Kabataş’ta bıraktılar bizi işte üç sıra arabalar, tahta bavullar vardı etrafta. Bir tane amcaya Beyoğlu’na gitmek istiyorum dedim, o da yüzüme baktı ’gel yavrum’ dedi. Kucağımda küçük bir bavulla otururken benden 2.5 kuruş aldı sonra vardığımız yerde ‘Burası Beyoğlu’ dedi. Ertesi gün hemen iş aradım sağda solda, restoranlara, lokantalara ‘İşçi lazım mı?’ diye sormaya başladım. Nihayetinde bir otelde iş bulup çalışmaya başladım ve orada müşteri gömleği temizliği, ütü, yatak düzeltme gibi işler yapıp otelin en üst katındaki halıların serili bir odasında kalmaya başladım. O zamanlar soğan ekmek yiyordum çünkü kazancımı anneme babama gönderiyordum. Ben aileme taptım hep Allah’a çok şükür.”

“İBRAHİM TATLISES’İN EN MEŞHUR 20 ŞARKISININ 15’İ BENİMDİR”

Selami Şahin, kendisine yöneltilen “Sizin müzik tarzınızda olsun ya da olmasın neredeyse Selami Şahin şarkılarını okumayan müzisyen yok. Size bir hit fabrikası diyebiliriz. Bu isimlerden birkaçını söyleyebilir misiniz?” sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

“Benim şarkılarımı okumayan kalmadı; Zeki Müren 40 şarkımı okudu, Bülent Ersoy, Gönül Akkor, Behiye Aksoy, Gülben Ergen, Bergen hepsi okudu, yani okumayan kalmadı. Ben bir de eseri verirken o şarkıcının taklidini yaparak veriyorum ki eseri daha rahat okusun. İbrahim Tatlıses’in de en meşhur 20 şarkısının 15’i benimdir. Ona beste verdiğim zaman ‘Abi aynı benim gibi okumuşsun, valla benim okumama gerek yok, kim dinlese İbrahim Tatlıses der’ derdi. Bülent Ersoy’a da yine onun taklidini yaparak eser verdikten sonra bir gün beni aradı “Yavruumm” dedi ‘Buyrun’ dedim, o da ‘Ben Bülent tanımadın mı beni yazıklar olsun sana!’ dedi ‘Söyle canım’ dedim ‘Sen olmazsan albüm yapmıyorum, eser istiyorum senden’ dedi. O zamanlar karşıda Fenerbahçe’de oturuyordu, ben de evine gittim. Ona yazdığım şarkıyı okumaya başlayınca ‘aynı benim gibi okumuşsun helal olsun sana yavrum’ dedi. Ona bir şarkı verdiğimizde üç milyon kaset satardı o zamanlar. O verdiğim şarkı da “Sefam Olsun” şarkısıdır.”

Lider Şahin - Selami Şahin

“OĞLUMUN İSİM BABASI ZEKİ MÜREN’DİR”

Selami Şahin, “Sizin çocuklarınızın adı Emirhan, Lider ve Meryem… Şirketinizin adı da Lider. Bir gün ileride oğlum olursa adını Lider mi koyayım dediniz nasıl gelişti?” sorusuna “Oğlum doğduğunda Zeki Müren beni aradı ve ‘Seni eve bekliyorum kutlamak için’ dedi. Gittim işte oturduk ‘Hoş geldin, helal olsun sana, çocuğun adını ne koydun dedi?’ Ben de ‘Daha düşünmedim, neden?’ dedim. O da ‘Senin firman var Lider diye bence Lider adını koy oğluna dedi. Böylece adını Lider koydum ve isim babası da Zeki Müren oldu” cevabını verdi.

Masumlar Apartmanı dizisinde Selami Şahin sürprizi Usta sanatçı Selami Şahin, sevilen dizi Masumlar Apartmanı’na konuk oldu. Şahin, dizide en sevilen şarkılarından biri olan 'Gitme Sana Muhtacım'ı seslendirdi.

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