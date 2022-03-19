Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship'in 38. haftasında Hull City, sahasında Luton Town'a 3-1 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından Hull City taraftarları çılgına döndü. Zira Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldıktan sonra teknik direktörlüğe görevine getirdiği Şota Arveladze, 12. maçta yalnızca 3 galibiyet alıp 6 mağlubiyet yaşadı. Son mağlubiyetle birlikte taraftar, deneyimli hocayı sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu.

Şota'nın Hull City karnesi, taraftarı isyan ettirdi.

HULL CİTY 3-1 MAĞLUP OLDU

Luton Town'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Elijah Adebayo, 56. dakikada Harry Cornick ve 72. dakikada James Bree kaydetti. Hull City'nin tek golü ise 90. dakikada Tom Eaves'ten geldi. Alınan bu sonucun ardından Luton Town, ligde puanını 63'e yükseltti. Hull City ise 41 puanda kaldı.

Hull City'nin tek golü 90. dakikada geldi.

ŞOTA'YA BÜYÜK TEPKİ

Hull City'i aldıktan sonra Acun Ilıcalı tarafından göreve getirilen Şota Arveladze, İngiliz ekibiyle 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Luton Town maçı sonrası Hull City taraftarı takımın sahadaki kötü ve istikrarsız oyununa isyan etti.

Hull City’de Babel sürprizi! Acun Ilıcalı Galatasaray ile resmi temaslara başladı Ligde bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Hull City, gözünü Süper Lig’e çevirdi. Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel, Acun Ilıcalı’nın radarına girmiş durumda. Önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Hull City, Babel transferi için harekete geçti.

Acun Ilıcalı devreye girdi! Fenerbahçe ve Hull City hazırlık maçı oynayacak Peş peşe aldığı mağlubiyetlerle kötü günler geçiren Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istediği iddia edildi. Henüz Fenerbahçe tarafından bir açıklama gelmezken, Acun Ilıcalı’nın devreye girdiği belirtildi.

Hull City'de kabus sona erdi! 3 puan 3 golle geldi İngiltere Championship'in 35'inci haftasında deplasmanda Peterborough ile karşılaşan Hull City, karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Hull City taraftarları Acun Ilıcalı’ya hayatının şokunu yaşattı! Hull City’i satın almasıyla İngiltere’de gündem olan Acun Ilıcalı, takımı satın aldıktan sonra yaşadıklarını tek tek anlattı. Maçları tribünlerden izlerken büyük bir coşkuyla karşılaştığını belirten ve "Hayatımın en büyük şokunu yaşadım" diyen Ilıcalı, "Maçlarda Türk bayrakları açıyorlar, gözlerime inanamıyorum. Zaman içerisinde seyircilerle diyaloğumuz çok iyi oldu. Sokağa çıkmaya kalktım, 20 adım atamadım." açıklamasında bulundu.

Acun Ilıcalı'ya büyük yıkım: Hull City karşısında bir ilki başardılar Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, İngiltere Championship'in 34. haftasında lig sonuncusu Barnsley'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte ligin son sırasında bulunan Barnsley, bu sezon ilk dış saha zaferini yaşamış oldu.