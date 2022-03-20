Türkiye Gazetesi

Gündüz kuşağında evlilik programlarına son verilmesinin ardından başlayan yemek programları furyası, yerini farklı formatlara bıraktı. Özellikle 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla başlayan ve kayıp kişileri arama, cinayetleri aydınlatma gibi işleri konu alan birçok yapım ekranlara gelse de başarılı örnekleri çok az oldu. Benzer formattaki yapımlar arasında son dönemde başarısıyla dikkat çeken ve Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programında yaşanan değişim ise dikkat çekti.

KEBRİYE KOÇ YAPIMCI KOLTUĞUNDA

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yapımcı olarak yer alan ancak pandemi döneminde ekipten ayrılan Kebriye Koç, geçtiğimiz dönemde Fulya ile Umudun Olsun programının yapımcı koltuğuna oturdu. Son birkaç haftadır ise Fulya Öztürk ile birlikte programın moderatörlüğüne eşlik etmeye başladı.

Yaşanan bu değişiklik dikkat çekerken, programa dönem dönem çeşitli sebeplerle katılmayan psikolog Esra Ezmeci, avukat Handan Bakbak ve dedektif Savaş Kurtbaba'nın programdan ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. İddiaların ardından dedektif Savaş Kurtbaba, resmi Instagram hesabından ortak açıklama olduğunu belirten bir metin paylaştı.

Kebriye Koç, programda Fulya Öztürk ile beraber yer alıyor

"ÇİRKİN, OLUMSUZ VE KIRICI TAVIRLAR"

"Seyirci ve takipçilerimizin tabiriyle 'Üçü Bir Arada Uzman Grubumuz' adına bu bir tebliğdir" şeklinde başlayan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Emek, vefa, özveri... tek taraflı ise ve her adımda kişiyi biraz daha değersizleştirme, aşağılama noktasına varıyorsa, buna artık bir 'dur' demek gerekir. Biz; Handan Bakbak, Savaş Kurtbaba ve Esra Ezmeci olarak epey bir süredir tarafımıza karşı çekilmez hâl alan, son derece çirkin, olumsuz ve kırıcı tavırlar nedeniyle ve tabi ki gördüğümüz lüzum üzerine; öncelikle kişisel duruşumuz, insani ve mesleki haysiyetimiz, onurumuz için 'Fulya ile Umudun Olsun' programındaki uzman görevimizden 21.03.22 Pazartesi itibariyle ayrıldığımızı beyan ve ihbar ederiz."

HANDAN BAKBAK'TAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Hemen ardından ise avukat Handan Bakbak, resmi Instagram hesabında benzer bir açıklama yaptı. Bakbak, şu ifadeleri kullandı:

"Selamlar, seyirci ve takipçilerimizin tabiriyle 'Üçü Bir Arada Uzman Grubumuz' adına bu bir tebliğdir. Emek, vefa, özveri… tek taraflı ise ve her adımda kişiyi biraz daha değersizleştirme, aşağılama noktasına varıyorsa buna artık bir 'dur' demek gerekir. Biz; Handan Bakbak, Savaş Kurtbaba ve Esra Ezmeci olarak epey bir süredir tarafımıza karşı çekilmez hâl alan, son derece çirkin, olumsuz ve kırıcı tavırlar nedeniyle ve tabi ki gördüğümüz lüzum üzerine; öncelikle kişisel duruşumuz, insani ve mesleki haysiyetimiz, onurumuz için 'Fulya ile Umudun Olsun' programındaki uzman görevimizden 21.03.2022 Pazartesi günü itibariyle kesin olarak ayrıldığımızı beyan ve ihbar ederiz. Sevgili kardeşimiz Fulya Özturk çok seviyoruz, fox çatısı altında olmak da bizim için çok önemli bir tercih, onur ve mutluluk sebebidir."

ESRA EZMECİ AÇIKLAMAYI PAYLAŞMADI

Kendilerine 'üçü bir arada uzman grubu' adı veren ekipten Esra Ezmeci'nin bu açıklamayı paylaşmaması dikkat çekerken, açıklamada bulunan 'Yeni projelerde görüşmek üzere' yazısı ise, ekibin başka bir programa katılacağı iddialarını kuvvetlendirdi.