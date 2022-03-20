Türkiye Gazetesi

Müzik kariyerine sekiz yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek başlayan, 14 yaşında albüm çıkaran ve 90'lı yılların tanınan isimlerinden olan Kader, yıllar sonra ortaya çıktı. 'Adamım' şarkısı ile yıllar geçse bile gündem olmayı başaran isim, TV8 ekranlarında yayınlanan magazin programına konuk oldu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Kader değişimiyle dikkat çekti.

''BENİM CANIMI YAKIYORLAR''

Sanatçı Kader Çetintürk, konuk olduğu programda "İnsanlar çok acımasızlar. Hakkımda yapılan yorumları ilk okuduğumda günlerce uyku uyumadım. Telefonu ellerine aldıkları zaman, rahatlıkla herkese her şeyi yazabileceklerini, hakaret edebileceklerini sanmaları... İnsanları o kadar üzüyorlar ki! Benim canımı yakıyorlar. Müzik piyasasına çıktığım zaman çocuk yaştaydım, 49 kilodaydım. Belli bir ara verdim. Aynı zamanda yurt dışında da yaşıyorum, orada da işlerimiz var. Ekran önünde görünmesem de konserlerim devam ediyor. Görmedikleri süre içinde beni hala 49 kilo, incecik, gencecik bir kız bekliyorlar karşılarında. Böyle bir dünya yok! Zaten manken olarak çıkmadım. Hiçbir zaman öyle bir iddiam olmadı, ben şarkıcıyım, yorumcuyum" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA ACIMAM YOK"

Sağlık sorunu nedeniyle tedavi gördüğünü, ilaçların yan etkisiyle kilo aldığını açıklayan Kader, "Evet göze de hitap etmemiz gerekiyor. Ancak sağlığımla alakalı problemlerden dolayı, kortizondan dolayı bu kiloları aldıysam, siz bunu bilip bilmeden hakarete çeviremezsiniz. Bu insan neden bu kiloya geldi, önce bir araştırın. Eleştirin, hakaret etmeyin. Kimse kimseye bu hakkı vermiyor. Hakaret edenleri tam avukata vereceğim, 'Çoluğum çocuğum var abla, yapma abla' diyorlar. Ama benim canımı yakıyorsunuz. O kadar hakaret var ki, artık yorumları okumamaya başladım. Bundan sonra acımam yok" şeklinde konuştu.

''MANDA YAVRUSU' NE DEMEK!''

Sosyal medyanın hayatımızı olumsuz etkilediğini savunan şarkıcı, "Sosyal medyada yazıyorlar; 'Manda yavrusu' ne demek! Bunun daha ilerisi var, burada söyleyemiyorum. Durduk yere ben birisine 'Manda yavrusu gibi' diyeceğim. Ne demek, ne hakla? İnsanlık bu değil. Bizim zamanımızda, 90'larda bu yoktu çünkü sosyal medya yoktu. Hakaret etse de evde kendi kendine edebiliyordu, biz duymuyorduk. Daha pozitiftik, bu sosyal medya bizi negatifliğe çekiyor. Artık o hakkı vermiyorum, bundan sonra kimseye acımayacağım. Eleştiriye açığım, dozunda ve yerinde. 'Kilo almışsınız Kader Hanım, zayıflarsanız sizin için iyi olur' ya da 'Çok kilo almışsınız' yazabilirsiniz. Ancak 'Manda yavrusu' ne demek? Bu kadar ileri gitmeyin" dedi.

"AĞLASALAR DA AFFETMEYECEĞİM"

Canlı yayında tepkisini dile getiren Çetintürk, "Herkese saygım var, ben de bu saygıyı bekliyorum. Çok acımasızsınız. Benim de bir ailem var. Evde yalnız kalıp bu yorumları okuduğumda içim acıdığında, ağladığımda siz bunu görmüyorsunuz. Rahat uyuyorsunuz, bundan sonra rahat uyutmayacağım. 'Adamım' şarkısı her yerde, Z kuşağı bile beni dinliyor. 'Takılma bu yorumlara' diyorlar. O yorumlardan psikolojim bozuluyor. Artık okumuyorum, ekibim ilgileniyor. 'İğne batırsak da sönecek gibi' yorumu gelmişti, çok acımasızlar. Ağlasalar da onları affetmeyeceğim. Bunun çok kolay olabildiğini düşünmesinler. Bir ekip kurduk, 100'e yakın kişiyi şikayet ettik" açıklamasını yaptı.

YAPILAN KÖTÜ YORUMLARA DAYANAMADI

Kader önceki gün, kendisine gelen kötü yorumlardan dolayı hastanelik oldu. Şarkıcı Kader'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kader Hanımı hastaneye kaldırdık! Şimdi mutlu musunuz klavyeciler? Duracağınıza arttınız! Ne yazık ki bunların 80 kadın olması da kadının kadına verdiği şiddeti zararı ayıp size ya! Böyle önemli bir insanı sanatçıyı bu güzel kalbi bu hale getiren herkes ama herkes bu saatten sonra kimseye acımıyorum, hepiniz yargı önünde cezanızı çekeceksiniz, bitti o iyi niyetler. Sinan bey size verdiğimiz tüm yetkileri sonuna kadar kullanabilirsiniz o ağlayanlar da dahil!"

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