Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının emektar oyuncularından, Altın Portakal ödüllü Ahmet Mekin'in kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı Kumral Şükran Kurteli (82), 3 Şubat 2020'de, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde hayata gözlerini yummuştu.

Hastalığı boyunca eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan ve Kurteli'nin vefatıyla sarsılan 89 yaşındaki Mekin, eşinin vefatından iki yıl sonra sessizliğini bozdu.

"EŞİM GİTTİ VE BEN DAĞILDIM"

Oyuncu, "Kendimi hâlâ toparlayamadım. Hayat ve herkes anlamını yitirdi. Belki bu acı hafifler sandım ama hiç öyle olmadı. Nefes almak bile zül gelmeye başladı. Zamanın acıları hafiflettiği büyük bir yalanmış. Öyle romantik cümleler kuramamam, biz eşimle bir bütündük. O gitti ve ben dağıldım. Tek dileğim ondan önce ölmekti ama o da olmadı" ifadelerini kullandı.

"CAMDAN ONU GÖRÜYORUM"

Sürekli eşinin mezarına gidip dertleştiğini anlatan Mekin, "Yaşıyorum ama gelin bana sorun. Sürekli mezarına gidiyorum, yine hayatı onunla paylaşmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Usta oyuncu, "Mezarlığı evimin yanında, evimize bakıyor. Camdan onu görüyorum. Ona sabahları 'günaydın’, akşamları 'iyi geceler' diyorum. Kimse erkekler ağlamaz demesin, ağlıyorum. Cemşit'ten farkım yok" dedi.

Duayen oyuncu Ahmet Mekin: Sayemde Al Yazmalım unutulmadı Cemşit karakterini canlandırdığı kült filmde rolü için yönetmen Atıf Yılmaz’la takıştığını söyleyen Ahmet Mekin “İyi ki kendi bildiğim gibi oynamışım. Öteki türlü yapsaydık, bugün ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’dan bahsedilmeyecekti” diyor.

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ahmet Mekin ortaya çıktı Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ahmet Mekin, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Uzun bir aradan sonra objektife takılan 85 yaşındaki oyuncu, “Neler yapıyorsunuz” sorusuna “Senaryo okumaya gidiyorum. Normalde beni Cihangir’de göremezdiniz ama Toprak Sergen’le yeni bir film projemiz var. Onunla görüştüm” diye yanıt verdi.

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