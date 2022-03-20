Türkiye Gazetesi

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşamını sürdüren Heather isimli kadın, dört yıl önce iş arkadaşı sayesinde İslam'ı öğrenerek Müslüman oldu.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK MÜSLÜMAN OLDU

Müslüman olduktan sonra izlemeye başladığı Türk yapımı Diriliş Ertuğrul dizisi, 13 yaşındaki oğlu Lloyd'u da oldukça etkiledi. Genç, diziden etkilenip araştırma yaparak annesi gibi Müslüman olmaya karar verdi.

Haber7'nin haberine göre; Lloyd, bir etkinlik için ülkeye gelen dizinin oyuncusu Celal Al ile beraber Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Diriliş Ertuğrul hayranı Pakistanlı tıp doktoru Türkçe öğrenmek için Çorum'a geldi Diriliş Ertuğrul dizisi ile Türkiye'ye ve Türkçeye ilgi duyan Pakistanlı tıp doktoru Çorum'a Türkçe öğrenmeye geldi.

Diriliş Ertuğrul rekor kırıyor Pakistan'da yoğun ilgi gören Diriliş Ertuğrul dizisinin, devlet televizyonu PTV'nin YouTube'daki "TRT Ertugrul by PTV" kanalında, 25 Nisan 2020’de yayınlanan ilk bölümü 100 milyon 55 binin üzerinde seyredilme sayısına ulaştı.

Pakistanlı gençler "Diriliş Ertuğrul" sevgisini sete taşıdı Pakistan'ın kuzeyindeki Swat şehrinden bir grup genç, "Diriliş Ertuğrul" dizisine olan sevgilerini köylerinde oluşturdukları amatör sete taşıdı.

Müslüman ülkenin başbakanından 'Diriliş Ertuğrul' talimatı! Pakistan Başbakanı İmran Han, devlet televizyonu PTV'den Diriliş Ertuğrul dizisini yayınlamasını talep etti.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Celal Al, Los Angeles'ta Meksikalı bir çiftin Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmasına vesile oldu.