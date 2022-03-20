Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar heyecan dolu bölümleri ile devam ediyor. Zeliş rolünü oynayan ve gazetecilik mesleğini icra eden Yüsra Geyikli geçtiğimiz sezonda diziye veda etmişti. Sevenlerini üzen ayrılığın ardından Geyikli ilk kez Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldığını açıkladı.

YÜSRA GEYİKLİ AYRILIK NEDENİNİ AÇIKLADI

15 yıldır ekrana gelen dizide ilk bölümden bu yana rol alan Yüsra Geyik, ayrılık nedenini sosyal medyadan açıkladı. Takipçilerinin sorularını cevaplayan güzel oyuncu "Arka Sokaklar'ı neden bıraktın?” sorusuna "Zeliha'nın biraz fazla üstüne gelindi.” cevabını verdi.

DİZİYE BU SÖZLERLE VEDA ETMİŞTİ

Çocukluğundan bu yana dizide oynayan Yüsra Geyik, sette çekilen videoları sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu ekledi:

“Sevgili ailem, mesleğe doğduğum, doyduğum, güldüğüm, ağladığım, üzüldüğüm, sevdiğim (ama en çok sevdiğim) -ben olduğum- ‘yaşar’ olduğum, belki biraz çocukluğum, kesinlikle gençliğim ve olgunluğum… Yani hayatım. Siz benim her şeyimsiniz. Bazı borçlar ödenmez. Ama bu yüzden ailemsiniz zaten değil mi? Biz birbirimize borçlanmayız. Koşulsuzca sever, sınırsızca sayar belki hepimiz hakkettiğimizden çok başka yerlere koyarız birbirimizi.”

“En iyisi oluruz birbirimizin gözünde. En çok da biz acıtabiliriz birbirimizin canını. Ama hep, o ‘can’da baki kalırız. Şimdi ben müsaadenizle hepimizin beraber attığı en güzel kahkahaları yanıma alıp gidiyorum. Gülerken ağlamalarımız hediyesi, cebimde. Teşekkür, içimdeki minnettarlığı karşılar halde değil. Siz beni hissedersiniz yanınızda, yörenizde… Öyle bir his. Ben sizi hep gönlümde taşırım, öyle bir his. Sizi çok seviyorum. Allah hepimizin yolunu, bahtını açık etsin. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim.”

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in yeni dizisi belli oldu Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Zeliş karakteri ile 15 sene rol aldıktan sonra ayrılan Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katıldı.

Yüsra Geyik’ten sokak hayvanları için örnek davranış Melekler Kahvesi ve Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen kapakları hayvan mamalarına ve su kaplarına dönüştürme sosyal sorumluluk projesine ünlü isimlerden yoğun ilgi devam ediyor.