Türkiye Gazetesi

Adı dolandırıcılık iddialarına karışan Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş gündemden düşmüyor. Akkuş, eski eşi Gonca Sağlam’ı darp edip burnunu kırmakla yargılanıyordu. Darp suçundan 1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Akkuş’un Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yattığı öğrenildi.

KARANTİNA SÜRECİ SONRASI CEZA EVİNE GÖNDERİLECEK

Ünlü iş adamının Silivri ceza evine gönderildiği ortaya çıktı. Ancak Akkuş, koronavirüse yakalanınca işler değişti. Akkuş’un covid-19 salgını nedeniyle cezaevinden izinli olarak ayrıldığı ortaya çıktı. İş adamının karantina sürecinin ardından yeniden ceza evine gönderileceği öğrenildi.

Ebru Şallı - Uğur Akkuş

‘BOŞANIYORLAR’ İDDİALARINA FOTOĞRAFLI CEVAP

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ebru Şallı ile Uğur Akkuş’un ‘Boşanıyorlar’ söylentileri magazin basınına bomba gibi düşmüştü. Şallı, sosyal medya hesabından ‘Akkuş’ soyadını silmiş, bu durum ayrılık haberlerini güçlendirmişti. Ancak ikili, Instagram’dan paylaştıkları fotoğraflarla kafaları karıştırdı. Akkuş’un kızı Aden Su’nun doğum gününü birlikte kutlayan çift fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmedi.

Çift, sosyal medyadan bu kareleri paylaşarak 'Boşanıyorlar' iddialarına cevap vermiş oldu.

Ebru Şallı’dan şaşırtan hamle: 'Akkuş'u sildi! Boşanıyorlar mı? 2019 yılında evlenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş’un boşanma kararı aldığı iddia edildi. Şallı’nın sosyal medya hesabından ‘Akkuş’ soyadını silmesi iddiaları güçlendirdi. Bu hamle “Evlilikte kriz mi var?” sorularını akıllara getirdi.

Ebru Şallı sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilere sitem etti Birkaç gün evvel babası Şükrü Şallı’yı kaybeden Ebru Şallı hakkında sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Kendisini eleştirenlere önce başsağlığı dilemeyi öğren diyen Şallı “ Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar” diyerek sitem etti.