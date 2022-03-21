Türkiye Gazetesi

Şu sıralar Al Sana Haber adlı programının sunuculuğunu yapan Nihat Doğan, üzücü bir haberle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, kronik böbrek hastası olan 74 yaşındaki annesi Fatma Doğan’ın koronavirüse yakalandığını duyurdu. Doğan, geçtiğimiz yıl ablasını kanser nedeniyle kaybetmişti. Abla acısıyla sarsılan türkücüyü cenazede yakınları yalnız bırakmamıştı.

“CANIM ANAM COVID-19’A YAKALANDI”

Sosyal medya hesabında 322 bin takipçisi bulunan Doğan, annesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Instagram’dan annesiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşan doğan altına “Maalesef Canım anam covid 19’a yakalandı. Sizlerden anam için dua bekliyorum, lütfen dualarınızı esirgemeyin. Rabbim deva derman bekleyen başta annem olmak üzere tüm hastalarımıza şafi isminin hürmetine şifa versin.”

Nihat Doğan ve annesi Fatma Doğan

NİHAT DOĞAN'IN ANNESİ FATMA DOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü türkücü annesinin böbrek hastalığı ilerleyince evini kapatıp annesinin yanına taşınmıştı. Geçtiğimiz yıl ablasını kaybeden Doğan, böbreklerinde kist çıkan annesini haftanın 2-3 günü hastaneye götürüyordu. Annesinin yalnız kalmaması için kendi evini kapatıp Beylikdüzü’ne taşınan Nihat Doğan’ın annesi Fatma Doğan’ın sağlık durumu kızını kaybettikten sonra üzüntüden hızla kötüleşti. Fatma Doğan, şu sıralar koronavirüsle mücadele ediyor.

Nihat Doğan'ın ablası hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı (sevimli) kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin" dedi.

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım' Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, "Bir daha magazin programı yapmayacağım." dedi.