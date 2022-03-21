Türkiye Gazetesi

Engil Altan Düzyatan’a İngiltere’den ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülü geldi. Pakistan asıllı İngiliz vatandaşlarınca TRT'de 2014-2019'da yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan için başkent Londra'daki The Royal Regency Salonu'nda onur yemeği düzenlendi. İngiltere'de yayınlanan magazin ve yaşam dergisi SleekAsian dergisi Düzyatan'a, "en iyi erkek oyuncu" ödülü verdi.

Ödül töreninin ardından Düzyatan, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekten çok keyifliydi. Güzel bir organizasyon hazırlamışlar" ifadesini kullandı. Düzyatan, davet üzerine Lordlar Kamarasını ve İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasını ziyaret edeceğini, bu davetin kendisi için onur verici olduğunu söyledi.

“GÜNDELİK HAYATTAN KARAKTERLERİ OYNAMAYI ÖZLEDİM”

Ödül töreni öncesinde kaldığı otelde açıklamada bulunan Düzyatan, TRT'de Oruç Reis karakteriyle oynadığı "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisine ve yeni film projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Düzyatan, "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde farklı, denizle iç içe bir karakteri oynadığını ve bundan keyif aldığını, dizilerde uzun yıllar tarihi karakterleri canlandırdığını ancak gündelik hayattan karakterleri oynamayı özlediğini ve tarihi yapımlara ara verebileceğini kaydetti.

Uluslararası bir sinema filmi projesi üzerinde çalıştığını aktaran Düzyatan, "Aynı zamanda sahibi olduğum yapım şirketiyle yeni projeler geliştiriyoruz. Bir yandan dışarıdan gelen projeleri de değerlendiriyoruz. Çok yakın zamanda bir proje hazırlığını söylemek için erken ama bir iki ay içerisinde açıklayacağımız yeni projelerimiz var" diye konuştu.

Hülya Koçyiğit, damadına övgüler yağdırdı: Engin Altan Düzyatan mükemmel bir oyuncu Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit, katıldığı bir etkinlik sonrası verdiği röportajda damadı Engin Altan Düzyatan’a övgüler yağdırdı. Ünlü sanatçı, Türk sinemasının bugününü de değerlendirerek, genç sinemacıları takdir ettiğini söyledi.

Engin Altan Düzyatan'dan gençlere tavsiye Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından "Anlatacak çok şey var" mottosuyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Story" etkinliğinde, alanında başarılı olan kişiler tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.