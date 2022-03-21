Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün üzerinden 22 yıl geçti. Uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sunal’ın vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini hüzne boğmuştu. 7’den 70’e herkesi güldürmeyi başaran merhum oyuncunun hiçbir yerde görmediğiniz bir videosu ortaya çıktı.

KEMAL SUNAL'IN VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

3 Temmuz 2000 yılında vefat eden ancak unutamadığımız Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın bu zamana kadar görülmemiş videosu sosyal medyayı salladı. Sunal'ın ölmeden önce çekilmiş videosu gündeme oturdu. Grup Laçin’in popüler şarkısı ‘Bekar Gezelim’ eşliğinde dans eden Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal’ın görüntülerini izleyenlerin içinde tatlı ve huzur veren duygular uyandı.

"İZLERKEN GÖZLERİM DOLDU"

Usta oyuncunun neşeli olduğu ve dans ettiği görüntüleri gören takipçiler gönderiyi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Takipçiler ‘Gözler doldu izlerken’ , ‘Çok özlemişim, yaşıyormuş hissine kapıldım’ , ‘Sanki hiç gitmemiş gibi’ tarzında yorumlar yaptı.

Erdal Özyağcılar'dan Kemal Sunal itirafı! Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Erdal Özyağcılar, katıldığı bir TV programında Kemal Sunal ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Kemal Sunal filminden etkilendi: Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek kazanıyor Bir vatandaş, Kemal Sunal'ın Şark Bülbül'ü filminden etkilenerek, "stres koçluğu" adı altında dayak yiyerek para kazanır hale geldi. Hasan Rıza Günay isimli vatandaş, 11 yıldır stres atmak isteyenlerin tekme ve tokatları sonrası elde ettiği para ile geçiniyor.