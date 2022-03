Türkiye Gazetesi

Yaptığı şarkılarla büyük ses getiren Özgün, Down sendromlu çocuklar için anlamlı bir kampanya başlattı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, “Herkese merhaba, 23 Mart oğlumuz Ediz'in doğum günü ve biliyorsunuz 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü. Biz bu sene de Ediz'e en anlamlı doğum günü hediyesinin Down sendromlu çocukların eğitimine destek vermek olduğunu düşündük ve onun adına bu bağış kampanyasını başlattık! Sizler de kampanyamıza destek olarak Down sendromlu çocukların eğitim hayatına değer katabilirsiniz!” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının Down Sendromlu çocukların eğitimi için başlattığı kampanya...

“ALLAH BİZE BİR MELEK GÖNDERDİ”

Ünlü pop şarkıcısı, 2012'de kendisi gibi müzisyen Nida Karaçar ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evliliğinden Ediz adını verdikleri oğulları hayata merhaba dedi. Down sendromlu olarak dünyaya gelen Ediz hakkında konuşan Özgün, şunları söylemişti.



“Bu durumu hastalık olarak görmüyorum. Benim için önemli olan bunu duyduğum an değil; Ediz'i kucağıma ilk aldığım zaman hissettiklerimdi. Çok acayip bir şeydi; sanki kalbi avuçlarımda atıyordu. Biz bir bebek bekliyorduk, Allah bize bir melek gönderdi.”

