Türkiye Gazetesi

Tolga Gariboğlu, 1992-2008 yılları arasında çocukları ekrana kilitleyen Hugo programını sunuyordu. Çizgi karakter Hugo'nun oyunlarını konu alan programın sunucusu Gariboğlu, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

OĞLU İLE POZ VERDİ

Amerika’da yaşayan bir dönemlerin ünlü sunucusu, İstanbul’da bir düğüne katıldı. Gariboğlu’nun oğluyla birlikte çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. 56 yaşındaki Gariboğlu, oğlu 'Mir' ile poz verdi. Mir'in babasına olan benzerliği şaşırttı.

“YAŞLANMAK NEDİR BİLMİYOR”

Sosyal medyada gündem olan fotoğrafa birçok kullanıcı "Yaşlanmak nedir bilmiyor resmen", "Keşke biz de Tolga Gariboğlu gibi yaş alabilsek" tarzında yorumlar yaptı.

Tolga Gariboğlu ile oğlu Mir

TOLGA GARİBOĞLU KİMDİR?

1966 yılında Ankara’da Tolga Gariboğlu doğdu. TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. Daha sonra ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. İşletme Yönetimi alanında master yaptı. Üniversitedeyken kendince amatör talk-show, açık oturum tarzı bir program yapmaktaydı. Bu programına Barış Manço,Uğur Dündar, Ali Kırca, Hasan Celal Güzel gibi isimleri konuk etmişti. Küçük yaşlarda TRT’de çocuk saatine girdi. Uzun yıllar çeşitli dizi ve filmlerde dublaj yaptı. Hugo ve Tolga Abi adıyla dünyadaki ilk interaktif çocuk programının Türkiye'deki sunucusu ve yapımcısıdır.

Hala çocuklara yönelik dergi yayıncılığı, yerli ve yabancı formatlarla ilgili TV yapımcılığı, çocuk ve ebeveyn kitlelere yönelik danışmanlık, aktivite yönetimi ve kreatif ajans çalışmalarını bir arada yürüten Gariboğlu, hayatını ve çalışmalarını New York'ta sürdürüyor.

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş değişimiyle şaşırttı Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da bir dönem Komiser Murat rolünü canlandıran oyuncu Uğur Pektaş değişimiyle şaşırttı. Eski oyuncu Gamze Özçelik ile 2011 yılında boşanan Uğur Pektaş’ı görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Uğur Pektaş’ın son hali…

Eski halinden eser yok: Azeri kızı Günel’in inanılmaz değişimi “Oy Didem” , “Resmimi çeke çeke” gibi şarkılarla hafızalara kazınan Azeri kızı Günel, son haliyle herkesi şaşırttı. İbrahim Tatlıses’in keşfettiği ve sanatçının ‘manevi kızım’ dediği Günel, yaptırdığı estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.