Türkiye Gazetesi

‘Yerli Leonardo DiCaprio’ lakaplı ünlü oyuncu Arda Kural, yıllardır mücadele ettiği hastalığı atlatarak sıkıntılı günleri geride bıraktı. Yeni hali ile sosyal medyada bir süre önce gündem olan ve şu sıralar magazin basınından düşmeyen Kural, müjdeyi verdi.

“MÜZİK YAPACAĞIM, KONSER VERECEĞİM”

2000’li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikonevroz ve anksiyete nedeniyle zor günler geçiren Arda Kural, şüphesiz son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ünlü oyuncu, Melis Güvenç’in YouTube kanalına konuk oldu. Arabesk albümü yapmaya hazırlandığını belirten Kural, kendi yazdığı şarkıları seslendireceğini açıkladı. Kural "Arabesk türünde kendi bestelerimi ve şarkılarımı yapıyorum. Dün bir görüşmek yaptık ve anlaştık. Müzik yapacağım, konser vereceğim” dedi.

“BANA BUNLARI YAŞATANLARLA UĞRAŞACAĞIM”

Yaşadığı zor dönemden sonra hala hırs ve öfke içinde olduğunu söyleyen Kural, “Bana bunları yaşatanlarla uğraşacağım. Kimsenin sınırlarını adaletsiz şekilde ihlal etmem ama uğraşırım. Başarılarımın hepsini bu yönde kullanırım. Siz nesiniz diye bakışlar da atarım, yarış da başlatırım. Belki bu savaş hiç bitmez. Çünkü çok yalnızdım ama şimdi kendimi güçlü hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni projeleri için hazırlanan Arda Kural, sıkı bir diyete başladı ve 2 ayda 14 kilo verdi.

“EFSANE GERİ DÖNDÜ”

Öte yandan Arda Kural’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım çok konuşulmuştu. Kural’ın paylaşımıyla eski formuna kavuştuğu görülmüştü. Ünlü oyuncunun yayınladığı fotoğraf onlarca yorum ve beğeni almıştı. Kural’ın fotoğrafına takipçiler, “Efsane geri döndü” , “Seni böyle görmek çok güzel”, “Vay eski günlerdeki gibi” yorumlar yapmıştı.

Arda Kural'dan çocuk itirafı Geçtiğimiz günlerde yeni tarzıyla gündem olan Arda Kural'ın çocuk itirafı şaşırttı.

Arda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf: Rol arkadaşlarım beni çekemedi, dışladılar Emret Komutanım, Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri gibi dizilerde rol alan Arda Kural, bir dönem psikolojik sorunlar yaşamıştı. Başarılı oyuncu geçirdiği zor günleri geride bıraktı. 2. Sayfa adlı programa katılarak özel açıklamalarda bulunan Arda Kural, “Sarp Levendoğlu ile sette bir türlü yıldızımız barışmadı. Beni ezmeye çalışıyormuş gibiydi. Üzerimde baskı kurmaya çalıştı” şeklinde konuştu.

Arda Kural’ın son halini görenler inanamadı: Efsane geri döndü Yakışıklılığıyla adından söz ettiren ve başarılı projelerde yer alan Arda Kural, bir dönem psikolojik sorunlar yaşamıştı. Geçirdiği zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu. Kural’ın paylaşımını görenler, “Efsane geri döndü” şeklinde yorum yaptı.