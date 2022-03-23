Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda Müge Anlı’nın programına ailesini aramak için 35 yaşındaki Vedat Alexander Schlienbecker katıldı. Genç adam ve ablası bebekken İzmir'de cami avlusuna bırakılmış, Alman bir çift tarafından evlatlık edinişmişti. Aradan yıllar geçtikten sonra Vedat, biyolojik ailesini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu.

33 YILLIK ÖZLEM BİTTİ

Alman vatandaşı olan Vedat Alexander’ın programda Mardinli bir ailenin evladı olduğu ortaya çıktı. Vedat’ın 21 kardeşi bulunduğu, anne ve babasının da teyze çocukları olduğu öğrenildi. Televizyonda çocuklarını gören Vedat’ın ailesi programa geldi ve 33 yıllık özlem bitti.

“BİR TELEVİZYON PROGRAMI İŞLERİ TERSİNE ÇEVİRİR”

Türkiye’nin günlerce konuştuğu bu olay Alman basınına konu oldu. 'Bir televizyon programı işleri tersine çevirir' başlığı altında Müge Anlı’nın başarısı haber yapıldı.

Anne babasını arıyordu, 21 kardeşi olduğunu öğrendi

“AİLENİ BULACAK BİRİ VARSA, O MÜGE ANLI'DIR”

Gerçek ailesine yıllar sonra kavuşan Vedat, Alman basınına verdiği röportajda şöyle dedi:

"Tüm sosyal ağlarda denedim ama dönüm noktası program oldu. Müge Anlı, Türkiye'nin en tanınmış sunucusu. Tanıştığım herkes bana dedi ki 'Aileni bulacak biri varsa, o Müge Anlı'dır. Programa katıldım ve yarım saat sonra babam aradı. Annemle tanıştığımda ise tamamen kendimden geçmiştim."

Müge Anlı'nın ekibinde yer alan Şevki Sözen hastane paylaşımıyla korkuttu Müge Anlı’nın programında yer alan doktor Şevki Sözen hastane paylaşımıyla korkuttu. Sözen, Instagram hesabından eşinin önemli bir ameliyat geçirdiğini açıklayarak “Doktorsanız sevdiğiniz söz konusu olduğunda profesyonel olamıyorsunuz. Duygusal yanınız ağır basıyor” dedi.

Müge Anlı vitrindeki çorapları görünce şoke oldu: İğrenç ötesi 41 yaşındaki Ebru Fidan, video paylaşım programı TikTok'ta tanıştığı Ramazan Aydın tarafından 120 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’ya konuk oldu. Nikah tarihinden bir gün önce terk edilen Fidan, gelinlikle çıktığı programda ünlü sunucudan yardım istedi. Ebru Fidan’ın evinin ekranlara getirildiği görüntülerde bir detay Müge Anlı’yı adeta şoke etti. Anlı görüntüleri izlerken ‘İğrenç ötesi’ diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı’ya ‘Bihter Ziyagil’sin’ benzetmesi: Ünlü sunucu kahkahaya boğdu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde Müge Anlı, arkadaşından gelen “Sen Bihter Ziyagilsin” notunu canlı yayında okudu. Anlı’nın Bihter Ziyagil'e benzetilmesine dair yaptığı yorumlar ise izleyenleri güldürdü.