Türkiye Gazetesi

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlara yüzde 48'lik bir zam yaptı. 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi. Bunun üzerine şarkıcı Ömür Gedik, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

“HAYVANLAR KURTULSUN”

Gelen zamları destekleyen Gedik, konu ile ilgili Twitter hesabından ''Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun'' ifadelerine yer verdi.

Gedik, ardından konuyla ilgili bir paylaşım daha yaparak “Eksik yazmışım, artırıyorum. Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun, çevre doğa da korunmuş ve küresel ısınmanın da önüne geçilmiş olsun…” dedi.

Ömür Gedik'ten dikkat çeken paylaşım

Ömür Gedik'in bu paylaşımı hayvanseverler tarafından destek gördü. Kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından ise tepkiyle karşılandı. Gedik'in paylaşımına sosyal medyadan “Ne alaka ablacım”, “Sana inat kredi çekerim” yorumları yapıldı.

Et ve Süt Kurumu’nda zam sonrası açıklama Et ve Süt Kurumu’nun Ramazan öncesi et fiyatlarına yüzde 48’lik bir zam yapması tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler sonrasında Genel Müdür Osman Uzun açıklama yaparak, “Bizim fiyatlar çok düşüktü. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık. Yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var” dedi.

Et ve Süt Kurumu'ndan kırmız et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Bu zammın ardından kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya çıkarken kuşbaşı etin kilosu 62,5 liradan 92 liraya yükseldi.