Türkiye Gazetesi

Daha önce Temizlik Avcıları programında karşımıza çıkan Kadir Ezildi şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programının sunuculuğunu üstleniyor. Konuşmaları ve yaptığı temizlikle dikkat çekmesinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemin başında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir düğün salonunda Tarık Mengüç eşliğinde doğum gününü kutlayan fenomen isim, takı töreniyle magazin gündeminde olay olmuştu.

ESKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Hem televizyonda hem de sosyal medyada sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ünlü ismin sevenleri tarafından özel hayatı merak edilirken ortaya çıkan eski fotoğraflarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kadir Ezildi gözyaşlarını tutamadı: İki dünya bir araya gelse babamı affetmeyeceğim Ekranların sevilen ismi Kadir Ezildi’nin sunduğu yarışma programı En Hamarat Benim’de duygusal anlar yaşandı. Bir yarışmacının ailesiyle problemlerini anlatması üzerine ünlü sunucu da babası ile annesinin ayrı olduğunu belirtti, çocukken yaşadıklarını paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.