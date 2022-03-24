Türkiye Gazetesi

Seksenler, Ayrılsak Da Beraberiz gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Ayşe Tolga, beş yıl evli kaldığı iş adamı Marsel Eskinazi’nden boşandı. Çiftin bu evlilikten Can Yael Eskinazi adında bir kızları oldu. 2013 yılında yollarını ayıran çift, anlaşmazlıklarına rağmen çocukları için ilişkilerini hiç bozmadı.

Kızıyla birlikte yaşayan Ayşe Tolga, Can Yael’in okulu değişince yakın bir semtte ev arayışına girdi ancak bütçesine uygun bir ev bulamadı. Bunu duyan iş adamı eski kocası hemen devreye girdi. Kızı ve eşi için 7 gün içinde bir ev bulan Marsel Ekinazi eşi Ayşe Tolga’ya evi hediye etti. Ekinazi’nin bu jesti hem büyük alkış topladı hem de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü oyuncu Ayşe Tolga ise açıklama yaparak “Yepyeni bir eve taşındık. İçimize sindi, çok mutluyuz. Daha küçük bir evde oturuyordum. Kızımın babası bu işi 7 gün içinde halletti” dedi.

Ayşe Tolga ve eski eşi Marsel Ekinazi

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