Türkiye Gazetesi

2022 sezonunda birçok dizi ekranlara tutunamayıp veda etti. Bir süre önce ekran yolculuğuna başlayan ve reytinglerde aradığını bulamayan dizilere bir yenisi daha eklendi. İddialı senaryosuyla dikkat çeken Oğlum dizisinin final yapacağı söylentiler arasında. İddiaya göre reytingleri kötü giden dizi için final kararı sızdı.

YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Canan Ergüder, Solgün Öden, Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar gibi oyuncuların başrolünde yer aldığı sevilen dizi için yolun sonu göründü. İddialı başlayan dizi aradığı reytingleri bulamayınca final çanları çalmaya başladı. Başka iddialı dizilerle aynı gün yayınlanması Oğlum dizisini adım adım finale götürebilir.

Birçok duyguyu bir arada yaşatan dizi Oğlum, her Çarşamba ekranlara geliyor.

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU

Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır. Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar. Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar. Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Proje ve senaryo tasarımı Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olan Oğlum dizisinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Dizinin oyuncuları kadrosunda ise Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman ve Timur Acar gibi başarılı isimler yer alıyor.

Canan Ergüder kanseri yendi, ‘Oğlum’ dizisiyle setlere geri döndü Ünlü oyuncu Canan Ergüder, kanser hastalığı nedeniyle ekranlara bir süre ara vermişti. Sevilen isim, Show TV’de bu akşam seyirciyle buluşacak olan ‘Oğlum’ dizisiyle setlere geri döndü. Ergüder, dizide ‘Pedagog Demet’ rolünü canlandıracak.

Dört sezonluk diziden kötü haber: Bir Zamanlar Çukurova final yapıyor Dört sezondur yayınlanan ve ekran yolculuğuna iddialı başlayan dizi Bir Zamanlar Çukurova’dan kötü haber geldi. Bir dönem zirveden inmeyen sevilen dizi için final kararı alındı.